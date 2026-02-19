Netflix: la película dramática basada en hechos reales muy sensibles

Netflix cuenta en su catálogo con esta película sobre madres que buscan a sus hijos desaparecidos en México.

Si eres de los amantes del contenido basado en hechos reales, aquí te recomendamos Ruido, que está disponible en Netflix. Es una coproducción mexicana argentina que aborda un tema social muy sensible, basado en la realidad de miles de casos de personas desaparecidas, sobre todo en México.

La película fue dirigida por Natalia Beristáin y escrita por ella junto con Diego Enrique Osorno y Alo Valenzuela Escobedo. Cuenta con una duración de aproximadamente 104 minutos y es un drama social.

NETFLIX NETFLIX. Ruido netflix La historia sigue a Julia, interpretada por Julieta Egurrola, una madre que vive una experiencia desgarradora: su hija ha desaparecido y ella decide buscarla por su propia cuenta. En su camino se encuentra con otros grupos de mujeres que han pasado por situaciones similares y que luchan por encontrar a sus seres queridos.

La trama está inspirada en la realidad de las miles de personas desaparecidas en México, un problema social serio que ha generado colectivos de apoyo y búsqueda, donde familiares se organizan para encontrar respuestas y justicia. La película refleja esa lucha cotidiana.

Además de Egurrola, el reparto principal incluye a Teresa Ruiz, Kenia Cuevas, Jimena González, Adrián Vázquez, Mariana Giménez y Arturo Beristáin, entre otros.