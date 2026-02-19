El truco del corcho: por qué sirve para eliminar manchas de la pared

Frente a manchas superficiales en la pared, el corcho se presenta como una alternativa práctica que no daña la pintura.

El corcho ayuda a quitar manchas superficiales de la pared. Foto: IA

Las manchas en la pared son un problema frecuente en cualquier casa, sobre todo en zonas de alto tránsito como pasillos, dormitorios o espacios donde hay niños. Rayones, marcas de lápiz o restos de suciedad pueden arruinar la pintura. Sin embargo, existe un método simple y económico que cada vez más personas recomiendan: usar un corcho.

Aunque pueda parecer extraño, el corcho natural tiene una textura ligeramente abrasiva que permite remover ciertas manchas superficiales sin dañar la pintura. A diferencia de esponjas más duras o productos químicos agresivos, el material actúa con suavidad sobre la superficie.

Por qué el corcho funciona El corcho está compuesto por células vegetales compactas que forman una estructura firme pero flexible. Esa combinación le permite generar fricción suficiente para levantar suciedad adherida, especialmente marcas de roce, lápiz, crayón o pequeños rayones en paredes pintadas con látex.

Al frotarlo en seco sobre la mancha, el corcho actúa como una “goma de borrar” suave. Es importante hacerlo con movimientos circulares y sin aplicar demasiada presión para evitar desgastar la pintura.

vino corcho manos mujer copa (3) El corcho natural actúa como una goma suave sobre la pintura. Alf Ponce Mercado / MDZ Qué tipo de manchas puede eliminar Este truco es útil principalmente para: