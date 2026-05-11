La planta trepadora que llena paredes de flores en pocos meses

Crece sin freno. La bignonia se volvió una planta trepadora de las más buscadas por quienes quieren llenar de color una pared, una reja o una pérgola. Sus flores intensas, su crecimiento rápido y su resistencia al calor la transformaron en una favorita en jardines. Además, atrae mariposas y colibríes casi todo el año.

La bignonia destaca por sus flores grandes y llamativas, que aparecen en tonos naranjas, rojos, rosados o amarillos, según la variedad. Su crecimiento sorprende. En pocos meses logra cubrir espacios vacíos y darle vida a sectores apagados del jardín.

Muchos la eligen porque soporta altas temperaturas y no exige cuidados difíciles. Con buen sol y espacio para trepar, la planta avanza rápido sobre muros, cercos o pérgolas. Por eso aparece cada vez más en patios urbanos y casas con poco verde.

Uno de los secretos para que florezca sin parar está en la luz. Mientras más horas de sol reciba, más flores dará. También necesita riegos moderados. Tolera el calor, aunque agradece un riego profundo durante los días secos del verano.

trepadora

El suelo también marca diferencia. La tierra fértil y con buen drenaje ayuda a que las raíces crezcan fuertes. La tierra compacta frena el desarrollo y afecta la floración. Por eso muchos jardineros mezclan compost o abono natural antes de plantarla.

Otro punto importante es la poda. Después de cada floración conviene retirar ramas secas o débiles. Ese paso ayuda a ordenar la planta y favorece nuevos brotes. También sirve guiar las ramas hacia la zona donde se quiere más cobertura.

Hay errores que dañan su crecimiento. La sombra prolongada reduce la cantidad de flores. El exceso de agua afecta las raíces y genera problemas en las hojas. Y la falta de poda hace que la planta se vea desordenada y pierda fuerza.