Netflix: la serie de época de 6 episodios que es ideal para los fanáticos de The Crown y Bridgerton

Netflix apuesta por el drama de época con esta serie italiana ambiciosa, elegante y cargada de romance y revolución.

En los últimos años, Netflix encontró en las producciones de época una mina de oro. Series como The Crown, Bridgerton o incluso fenómenos internacionales como La emperatriz demostraron que el público no le teme a los corsets, los palacios ni a los conflictos políticos del pasado. Hay algo irresistible en asomarse a otras épocas y descubrir que, detrás de los trajes fastuosos y los salones iluminados por velas, laten los mismos miedos, ambiciones y deseos que hoy.

En medio de este repertorio hay una serie que pasó desapercibida pero que merece su lugar entre las joyitas de Netflix. Hablamos de El gatopardo (Il Gattopardo), la gran apuesta italiana de la plataforma estrenada en 2025. Se trata de una miniserie ambiciosa, elegante y profundamente melancólica que adapta la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el clásico que ayudó a moldear la identidad moderna de Italia.

La trama nos lleva a la Sicilia de la segunda mitad del siglo XIX, cuando la península está a punto de unificarse bajo el impulso de Giuseppe Garibaldi y sus célebres "camisas rojas". Sicilia, hasta entonces gobernada por su aristocracia, empieza a sentir el temblor del cambio. En el centro de todo está Don Fabrizio, príncipe de Salina, interpretado por Kim Rossi Stuart. Un hombre culto, orgulloso, consciente de que su mundo se apaga lentamente.

El conflicto se vuelve más personal cuando su querido sobrino Tancredi (Saul Nanni) decide unirse a las fuerzas revolucionarias. Mientras el proceso del Risorgimento, la “resurgencia” italiana avanza, la familia Salina debe decidir si se adapta a los nuevos tiempos o se aferra a un orden que ya no volverá.

En paralelo, el drama político se entrelaza con un triángulo amoroso. Tancredi deja de lado a Concetta (Benedetta Porcaroli), hija del príncipe, y queda fascinado por Angélica, la hija ambiciosa y magnética de un alcalde local, interpretada por Deva Cassel.