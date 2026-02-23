La perturbadora película de Netflix basada en hechos reales

Netflix cuenta con un amplio catálogo. Aquí, una recomendación para los amantes del contenido basado en hechos reales.

Para aquellos que disfrutan del contenido basado en hechos reales, aquí les dejamos una película que los sorprenderá: Nuestro padre (Our father). Es un documental que se estrenó en Netflix en mayo de 2022 y la historia sorprendió al mundo. Fue dirigido por Lucie Jourdan y producido por Michael Petrella y Jason Blum.

La trama se centra en Jacoba Ballard, quien creció creyendo que había sido concebida con esperma de donante. Al hacerse una prueba de ADN en casa, descubre que tiene varios medios hermanos, lo que desencadena una investigación familiar.

A través de esa búsqueda, Jacoba y otros descubren que su médico de fertilidad, Donald Cline, había estado usando su propio semen para inseminar a mujeres sin su consentimiento o conocimiento. La mayoría de esas pacientes pensaban que recibían esperma de donantes anónimos o de estudiantes de medicina.

Se estima que Cline engendró al menos 50 hijos de esta manera, y posiblemente muchos más, ya que los medios hermanos descubren nuevas conexiones a medida que más personas realizan pruebas de ADN.

El documental narra cómo estas personas unieron fuerzas para entender su historia, explorar el impacto emocional de esta revelación y buscar algún tipo de justicia frente a lo que consideran un abuso de poder y una grave violación de confianza.