Netflix estrenó una serie sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 y tiene 3 episodios
La historia detrás del entrenamiento que involucra enfermedades, amores y conversaciones intensas.
Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 han llegado a su fin. A lo largo de 19 días, una multitud fue testigo de los mejores deportes de invierno y evidenciaron numerosos récords de tiempo. Pero para entender el desempeño de primer nivel de estos deportistas, Netflix estrenó una serie que nos transporta a los meses previos a la gran competencia.
Brillantina y oro: Danza sobre hielo (Glitter & Gold: Ice Dancing) llegó a Netflix para presentarnos a las parejas que competirán en patinaje artístico sobre hielo. La primera es la compuesta por Madison Chock y Eva Bates de los Estados Unidos, con 3 medallas de oro. La siguiente es Piper Giller y Paula Poirier, ganadores de 2 medallas de plata; y la tercera formada por Laurence Fournier Beaundry y Guillaume Cicerón, la nueva dupla francesa.
Cada capítulo presenta imágenes de entrenamiento, conversaciones crudas y actuaciones de estas parejas. En ellos hay una mezcla de arte, técnica y vulnerabilidad que evidencian el esfuerzo que hay detrás de cada preparación, sobre todo para una competencia mundial.
La serie es uno de los estrenos más recomendados porque no se limita a mostrar todo lo que sucede en las pistas de hielo, sino que evidencia la exigencia deportiva con romances, superación de enfermedades y la presión de ser figuras públicas fuera del patinaje.
Las reseñas han sido mayoritariamente positivas porque con pocos episodios se muestra una disciplina donde el error no es una opción y la estética es tan crucial como la técnica. También se destaca la química entre los competidores y el breve recorrido histórico por rivalidades históricas. Sin embargo, algunos se quedaron con sabor a poco y reclamaron por una profundización en los aspectos técnicos del puntaje, aunque no hay novedades de una segunda entrega.