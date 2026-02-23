Netflix: el final de Tommy Shelby, la despedida que no salió como imaginaba

El actor recordó que su cierre como Tommy Shelby fue “absolutamente decepcionante” y puso fecha a la película final en Netflix.

La historia de Tommy Shelby tendrá un último capítulo en Netflix y Cillian Murphy ya empieza a soltar el personaje que lo acompañó durante años. El actor irlandés, ganador del Oscar por Oppenheimer, regresará una vez más al universo de Peaky Blinders en la película Peaky Blinders: The Immortal Man.

Un cierre pensado para salas y luego para streaming. En la previa, Murphy contó que el momento de la despedida durante el rodaje no tuvo nada de épico: lo que esperaba como un final solemne terminó, según sus propias palabras, siendo “absolutamente decepcionante”.

Un adiós que llegó con mal clima El comentario surgió en una entrevista con la revista Empire, donde el actor reconstruyó la escena del “último día”. Dijo que estaban filmando en una ladera del Peak District, con lluvia intensa y con la luz natural apagándose. El contexto era emocional, pero la logística mandó: el equipo se dispersó rápido, sin ese cierre colectivo que suele tener una producción cuando termina el trabajo de un protagonista.

Murphy dejó entrever que imaginaba otra postal, con abrazos, aplausos y un ritual de despedida más tradicional. En cambio, la jornada se cortó por el clima y la urgencia del rodaje.

Tommy Shelby regresa para el capítulo final La película funcionará como despedida de una franquicia que se convirtió en fenómeno global y que, para Murphy, fue una pieza central de su carrera. El proyecto vuelve a colocarlo al frente como Shelby, el personaje que lideró seis temporadas y que ahora tendrá un último movimiento dentro de la misma estética: ambición, violencia, códigos familiares y un mundo criminal que no suelta a los suyos. Netflix ya empezó a impulsar el regreso con material promocional y adelantos, reforzando la idea de “una última vez” para el protagonista.