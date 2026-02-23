Netflix: el final de Tommy Shelby, la despedida que no salió como imaginaba
El actor recordó que su cierre como Tommy Shelby fue “absolutamente decepcionante” y puso fecha a la película final en Netflix.
La historia de Tommy Shelby tendrá un último capítulo en Netflix y Cillian Murphy ya empieza a soltar el personaje que lo acompañó durante años. El actor irlandés, ganador del Oscar por Oppenheimer, regresará una vez más al universo de Peaky Blinders en la película Peaky Blinders: The Immortal Man.
Un cierre pensado para salas y luego para streaming. En la previa, Murphy contó que el momento de la despedida durante el rodaje no tuvo nada de épico: lo que esperaba como un final solemne terminó, según sus propias palabras, siendo “absolutamente decepcionante”.
Un adiós que llegó con mal clima
El comentario surgió en una entrevista con la revista Empire, donde el actor reconstruyó la escena del “último día”. Dijo que estaban filmando en una ladera del Peak District, con lluvia intensa y con la luz natural apagándose. El contexto era emocional, pero la logística mandó: el equipo se dispersó rápido, sin ese cierre colectivo que suele tener una producción cuando termina el trabajo de un protagonista.
Murphy dejó entrever que imaginaba otra postal, con abrazos, aplausos y un ritual de despedida más tradicional. En cambio, la jornada se cortó por el clima y la urgencia del rodaje.
Tommy Shelby regresa para el capítulo final
La película funcionará como despedida de una franquicia que se convirtió en fenómeno global y que, para Murphy, fue una pieza central de su carrera. El proyecto vuelve a colocarlo al frente como Shelby, el personaje que lideró seis temporadas y que ahora tendrá un último movimiento dentro de la misma estética: ambición, violencia, códigos familiares y un mundo criminal que no suelta a los suyos. Netflix ya empezó a impulsar el regreso con material promocional y adelantos, reforzando la idea de “una última vez” para el protagonista.
Más allá del rodaje, Murphy explicó que todavía no termina de procesar el cierre. Según planteó, la sensación real llegará cuando la película esté estrenada y el público pueda verla, como si la despedida definitiva no ocurriera en el set sino en el encuentro con la audiencia. Esa distancia, entre lo filmado y lo vivido, también define el final de un personaje tan identificado con él: Shelby no se apaga cuando se dice “corte”, sino cuando la historia se completa en pantalla.
Fechas confirmadas y lo que viene después
Peaky Blinders: The Immortal Man tiene previsto un estreno limitado en cines el 6 de marzo de 2026 y su llegada a Netflix está programada para el 20 de marzo, apenas dos semanas más tarde. La estrategia busca darle un paso por salas sin alejarse del público que siguió la serie por streaming. Y, para quienes se quedan con ganas, el universo no termina ahí: ya hay un spin-off en marcha, ambientado algunos años después de la trama original.