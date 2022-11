Miguel Bosé no se guardó nada y spoileó de qué va su serie

'Bosé. Yo seré' es el biopic que narra la vida y obra de Miguel Bosé. El músico, cantautor y actor español se abre en cuerpo y alma en esta serie que está disponible en Paramount+.

"El proyecto de la serie 'Bosé' es un proyecto de ficción, con lo cual espero que sobre una base de documentación que transferí a los guionistas haya ese toque de imaginación, de belleza, novelado, que las series de ficción requieren y las hacen más atractivas", ha dicho Miguel Bosé de su propia serie.

Esta serie ficcionada tiene un gran casting. Iván Sánchez interpreta a Bosé mayor y José Pastor al joven, esto se da por los grandes cambios que ha tenido el artista que hace que dos actores tan distintos logren interpretarlo a la perfección. Por su parte, Valeria Solarino hará de Lucía Bosé y Nacho Fresneda de Luis Miguel Dominguín.

Miguel Bosé es uno de los artistas españoles más reconocidos.

"La vida de uno está hecha de muchas partes que no se pueden desligar", precisa Bosé que hace una clara diferenciación entre la vida pública, la privada y la íntima.

"La vida que se conoce que es la vida pública, que es la musical, la que he construido con el público y gracias a ellos ha sido así de grande. Y también hay una parte de la vida personal que trascendía y es considerada vida pública", agrega para separar la vida íntima.

La serie sobre Miguel Bosé estrenó el pasado 3 de noviembre.

"Luego está la vida privada, que en la serie aparece mucho. ¿Qué había, qué sucedía al mismo tiempo alrededor de Miguel Bosé mientras desarrollaba su carrera?¿Qué pasaba en su familia? ¿Qué pasaba en su casa? ¿Qué pasaba en su corazón? ¿Qué pasaba en sus valores?". Es esto lo que para él "enriquece la parte musical, la banda sonora que tantas generaciones crearon".

Pero claro que, fiel a su estilo, la vida íntima no se mostrará. "Esa nunca aparecerá en ninguna parte. Es el último refugio, no mío solo, sino el de cada uno de ustedes". Esa parte "será lo que no se cuenta", pero no "porque no se pueda contar, sino porque no hay palabras para contarla".