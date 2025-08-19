La China Suárez anticipó la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez hace años

La relación entre La China Suárez y Gimena Accardi ha sido objeto de rumores y especulaciones durante años. Lo que alguna vez fue una amistad incondicional, que incluso se asemejaba a un lazo de hermanas, se rompió de una manera que para muchos aún es un misterio. Ahora, con la separación de Accardi y Nico Vázquez, los detalles de una amistad rota salen a la luz como pistas de una verdadera faceta de una de las mujeres.

china suarez gime accardi (1) Antiguos eventos donde Gime se encontró con la China. Archivos MDZ El quiebre de la amistad, que marcó un antes y un después para ambas, se dio en el momento más dramático para Accardi y Nico Vázquez. La China Suárez, según el relato de Accardi, no los acompañó ni los contuvo en la trágica muerte de su hermano, Santiago Vázquez. "Era mi hermana incondicional, pero se comportó de una manera que no esperábamos respecto de un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi", reveló Gimena, dejando en claro que el dolor y la falta de apoyo en ese momento fueron las principales causas de la ruptura.

china suarez gime accardi Hace años se terminó la amistad entre Gime Accarid y la China Suárez. Archivo MDZ Por su parte, La China Suárez habría manifestado su enojo por una fotografía que Accardi se tomó con Pampita, con quien Suárez mantenía una tensa relación en ese momento. Este hecho, que muchos interpretaron como un simple gesto, habría sido la gota que rebalsó el vaso, ya que el distanciamiento se hizo evidente cuando la China dejó de seguir a Gimena en redes sociales.

Sin embargo, el panelista Pepe Ochoa volvió a encender la mecha de la polémica. En el programa LAM, el periodista recordó una vieja anécdota y aseguró que La China, en notas del pasado, no hablaba tan bien de Gimena: "Si hilamos fino y nos vamos a las notas de antaño, de las cosas que decía, muy solapadamente, la China cuando hablaba de Gime, hablaba de que no era tan buena y de que detrás de esa carita angelical se escondía un demonio".