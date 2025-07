Se filtró la dura frase que Nicolás Vázquez le dijo a Gimena Accardi antes de separarse

Todo comenzó con unas declaraciones que dio Capristo antes de subir a un avión rumbo a España, pero que no tardaron en hacer ruido en Argentina. En el ciclo de chimentos, Yanina Latorre no dejó pasar una frase de Gime que sembró intriga: “Entiendo que es muy aburrido que una pareja se separe sin conflictos”.

nico vazquez gime accardi (1) Una de las últimas vacaciones juntos. @gimeaccardi

“Esta información llega del entorno de ellos. No lo inventamos”, aclaró Yanina mientras lanzaba un nuevo nombre a la mesa: Dai Fernández, la actriz que habría generado un fuerte vínculo con Nico durante su paso por la obra Tootsie, donde reemplazó a Julieta Nahir Calvo. “Hasta ayer no sabía ni quién era Dai Fernández”, disparó, como para dejar en claro que no se trata de una figura mediática, sino de alguien del entorno teatral.