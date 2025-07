Nicolás Vázquez se hartó de los rumores de infidelidad y enfrentó sin filtro a los periodistas: "Parece que..."

Captura de pantalla 2025-07-09 130305 Nicolás Vázquez se cansó de los rumores. Foto: captura de video YouTube/ El Trece.

"Yo puse un posteo muy triste, Gime está triste y ustedes me vienen a preguntar no sobre mí o sobre Gime... Me vienen a preguntar por otra cosa", expresó con clara molestia Nicolás Vázquez. El artista dejó en claro una vez más que la decisión fue tomada de manera conjunta y que "parece que uno no pude tomar una decisión sana, siempre hay que encontrar culpables".