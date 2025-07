Gimena Accardi rompió el silencio tras su separación de Nicolás Vázquez: "Es grave, porque se..."

"No hay mucho más que agregar a lo que pusimos. Entiendo que es aburrido que una pareja se separe en buenos términos y que no haya ningún tipo de conflicto", comenzó diciendo Accardi.

"Entiendo y sabíamos que siempre se van a inventar rumores. Pero bueno, es doloroso porque están ensuciando a muchísima gente solo por tweets y por un video de Nico bailando con una compañera que es divina, que es un amor. O sea, Nico baila así con sus compañeras adelante mío, estando yo presente o no; y yo también bailo así con mis amigos, estando Nico presente, o no. Es una bolu*** que se te vincule con alguien por eso", explicó la artista.

"A mí me dijeron que estoy con un productor, que estoy con un técnico, que estoy con mi compañero. Toda gente casada, con hijos. Es grave, porque se ensucia a demasiada gente que no se lo merece y menos lo merecemos Nico y yo por la historia que tenemos y por el amor que nos une. Y te imaginarás que después de 18 años no te separás por un cuerno. Es mucho más profundo, es el desgaste, son los años", aseguró Gimena.

A pesar de la separación, dejó en claro que el amor entre ambos sigue presente: "Pero nos amamos profundamente. Entendemos que ahora lo mejor es esto. El tiempo lo dirá, el destino nunca sabe qué te depara. Y no hay persona más espectacular en este mundo que Nicolás para mí, y lo voy a sostener toda mi vida. Es mi alma gemela, el hombre de mi vida y yo siempre le voy a desear lo mejor".

"Pero lo que queremos también es que paren con el rumor de la data que me llega cuando son todos 'falop news' de Twitter. Twitter es una cloaca donde cualquiera pone cualquier cosa y se levanta como cierto con los periodistas. Eso me deja atónita, no puedo creerlo. Entonces, más que esto no hay", concluyó Gimena Accardi el tema.