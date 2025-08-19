Netflix: la comedia de Pedro Pascal y Nicolas Cage que terminó en un meme y arrasó

Pedro Pascal y Nicolas Cage hacen una dupla difícil de olvidar y juntos entregan una comedia que no solo es la del meme.

Pedro Pascal brilló en una película que terminó entre memes. Además terminó siendo un éxito inesperado gracias a su química con Nicolas Cage. El insoportable peso de un talento descomunal es una comedia de acción que juega con lo absurdo.

Una comedia imperdible La historia comienza con Nicolas Cage interpretándose a sí mismo. Su personaje, en plena crisis personal y profesional, acepta una propuesta extraña: participar en la fiesta de un fanático millonario. Ese fan es nada menos que Pedro Pascal, quien se roba cada escena con su simpatía y ocurrencias que desarman al espectador.

netflix Una comedia arriesgada. Lo interesante es que lo que arranca como una comedia absurda se transforma en una aventura con persecuciones, armas y giros inesperados. La CIA se mete en el medio y convierte a Nicolas Cage en un agente improvisado que debe lidiar con situaciones cada vez más disparatadas. En medio de todo eso, la amistad con el personaje de Pedro Pascal se vuelve el corazón de la película.

La dupla entre ambos actores es lo que mantiene la frescura en cada momento. Esa relación funciona tanto en las escenas cómicas como en las más disparatadas, y es un dúo viral.