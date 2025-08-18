La película de Netflix cuyo trailer promete diversión y termina en desilusión

Esta película de Netflix plantea preguntas interesantes. ¿Qué tanto han cambiado nuestras ideas de libertad, respeto y convivencia en medio siglo?

Esta película llega con un trailer tan atractivo que parece imperdible. Nuestros Tiempos, la producción de Netflix que aparenta ser una comedia ligera de viajes en el tiempo y termina enredándose en un guion que no logra cumplir con lo que promete.

Hay que ver la película La historia comienza con Nora y Héctor, un matrimonio de 1966 que gracias a un experimento logra viajar al año 2025. El contraste de épocas resulta interesante de entrada: ella encuentra en el presente una libertad que no conocía, mientras él batalla con un entorno que le resulta extraño. Ese choque cultural debería sostener la trama, pero no lo consigue.

Nuestros-tiempos-netflix-lucero- El trailer vende una historia divertida, con situaciones cómicas derivadas del encuentro entre pasado y presente, pero la película toma otro rumbo. La comedia se diluye pronto y lo que queda es un drama.

Uno de los puntos que más llama la atención es la mirada sobre el feminismo. Aunque la idea era plantear un debate sobre roles de género y evolución social, la forma en que se aborda resulta superficial.

Pese a esto, la propuesta genera conversación porque toca fibras sensibles. Algunos espectadores rescatan la intención de hablar de cambios sociales y del contraste entre generaciones. Otros, en cambio, critican la falta de fidelidad hacia una época donde se valoraba la palabra, la tranquilidad y el respeto cotidiano.