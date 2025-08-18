La Joker trans: la película que desafía al villano de DC Comics

La Joker trans es mucho más que una película de parodia: es un grito de identidad, un acto de humor político.

Una película puede cambiar la forma en que entendemos a los superhéroes y sus villanos, y eso es exactamente lo que logra The People’s Joker, la sátira dirigida por Vera Drew que reimagina al personaje más oscuro de DC Comics. Aquí, el Joker deja de ser un hombre quebrado para convertirse en una mujer trans que enfrenta al mundo con humor ácido.

El cine independiente trae a Joker Estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2022 y recientemente sumada a la plataforma Filmin, la película ha generado conversación por su osadía. Lejos de la producción millonaria de los estudios, esta propuesta nació desde un lugar independiente que desafía las reglas de Hollywood y de paso se burla de los grandes mitos del cómic más famoso de Batman.

The-Peoples-Joker-Joker-Dancing-Vera-Drew El argumento nos lleva a un futuro donde la comedia está prohibida. En ese escenario, el Joker es un comediante que lucha por su identidad, atrapado en un entorno hostil que refleja la transfobia, el racismo estructural y el autoritarismo cultural de Estados Unidos. La historia, cargada de ironía, muestra cómo lo personal se convierte en una batalla política y social.

La directora, que también protagoniza la película, definió la obra como un proyecto autobiográfico. Con humor y dolor, retrata la disforia, la pérdida de identidad y la crudeza de las relaciones abusivas. Esa mezcla construye una versión del Joker que no responde a la violencia individualista, sino a la resistencia colectiva frente a un sistema que aplasta lo diferente.

Un punto central es la relación con Batman, quien aparece como una figura autoritaria que usa su poder para reprimir todo acto de rebeldía cultural. Lejos de la imagen clásica del héroe, aquí encarna el rol del Estado represor que busca sofocar cualquier voz que se salga del molde, reforzando la tensión política de la trama.