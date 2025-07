Barby Silenzi reveló la gran mentira que inventó El Polaco para huir con la China Suárez: "Me re calenté"

La situación tenía una explicación que no tardó en salir a la luz. Según contó Barby, el cantante se fue a grabar un TikTok con la mismísima China Suárez, algo que supo recién cuando el video apareció publicado. “Iba a grabar un TikTok con la China y nunca me lo dijo. Me recalenté”, confesó.

Horas después de las declaraciones de Silenzi, El Polaco fue consultado sobre el tema en Cortá por Lozano en Telefe. Fiel a su estilo despreocupado, el cantante se defendió entre risas: “No sé si me escapé, no tengo memoria”. Y cuando Vero le recordó el detalle del perfume, contestó sin titubear: “Perfume uso siempre”.

el polaco barbysilenzi (1) El Polaco visitó a Vero Lozano. Captura de pantalla Telefe

Pero el músico fue más allá y no dudó en devolver la gentileza con una indirecta hacia su ex: “Habrá sido así, pero capaz lo dije para que no me jodan. No sé si habla mejor de ella o de mí, pero bueno... Tener que mentirle para ir a hacer algo es feo”. Con ese comentario, El Polaco dejó en claro que, más allá de los recuerdos, no hay intenciones de reavivar ninguna polémica.