Boxeo: los hermanos Carrasco encabezan la cuarta edición de "Cuna de Campeones" en Las Heras

Este viernes, el estadio Vicente Polimeni de Las Heras será sede de una nueva edición del evento boxístico "Cuna de Campeones", organizado por la promotora Pandolfino Box. La velada tendrá como estrellas principales a los hermanos Juan y Gumersindo Carrasco .

El combate principal de la noche será por el título Cono Sur AMB de la categoría ligero y enfrentará al local Juan Carrasco (22-2-0, 12KO - 61,200 kilos) frente al boliviano Fernando Sánchez (9-1, 3KO - 60,600 kilos). El "Titán", oriundo del barrio La Favorita, volverá al ring tras su última presentación en octubre de 2024 ante el ruso Zaur Abdullaev. Sánchez, nacido en Santa Cruz de la Sierra, disputará su primer título internacional.

En caso de ganar, y según anunció el jueves Pablo Chacón, Juan Carrasco quedará a las puertas de la disputa del título mundial Golden de la Asociación Mundial de Boxeo de los ligero, corona que hoy ostenta el nicaragüense Francisco Fonseca. Esta pelea sería en febrero en el departamento de Las Heras.

La pelea programada entre la campeona argentina Brisa Alfonzo (7-1-1, 1KO) y Verónica Ríos (2-3-0) fue cancelada. Según se informó, Alfonzo sufrió una fascitis plantar, lo que le impide participar del evento.

El boxeador Gumersindo Carrasco (23-5-0, 17KO - 69,600 kilogramos) regresará al cuadrilátero luego de ocho años de inactividad. Enfrentará al cordobés Maximiliano Ávila (3-13-2 - 69,500 kilos) en un combate pactado a cuatro asaltos en la categoría superwelter.

Juan Carrasco - Gumersindo Carrasco (6) Alf Ponce Mercado/MDZ

Otros enfrentamientos confirmados para la velada profesional incluyen:

Jonathan Joel Arena (15-17-1, 4KO - 60,500 kilos) vs. César Alejandro Pérez (6-32-7 - 60 kilogramos) – seis rounds en peso ligero.

Marcelo Puebla (6-7-0, 3KO - 66,600 kilogramos) vs. Claudio Quiroga (2-2-0, 2KO - 66 kilos) – cuatro asaltos en peso welter.

A qué hora comienza la actividad en el Polimeni

Antes de los combates profesionales, se llevará a cabo una cartelera amateur que iniciará a las 18. También está previsto un show musical y la presencia de figuras del deporte y del espectáculo.

La venta de entradas

Las entradas están disponibles en la plataforma www.entradaweb.com.ar. Los precios son los siguientes:

Ring side: $35.000

Platea: $20.000

Populares: $10.000

También se podrán adquirir en las boleterías del estadio lasherino desde las 18, horario en el que se abren las puertas para disfrutar de la cuarta edición de "Cuna de Campeones".