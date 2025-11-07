El jugador de la Scaloneta que explotó contra la FIFA por no haber incluido a Julián Álvarez en los The Best: "Claramente no entienden nada"
Un futbolista de la Selección argentina no pudo ocultar su enojo contra la FIFA luego de no haber nominado a la Araña para los premios.
El pasado jueves por la tarde se dieron a conocer a los nominados para el premio The Best, galardón que entrega la FIFA al mejor jugador de la temporada. Entre todos los nominados hay una ausencia de peso y que generó mucho enojos en los argentinos como es la de Julián Álvarez.
La Araña, que atraviesa un gran presente en el Atlético de Madrid donde lleva convertidos 38 goles y asistió en 12 oportunidades, merecía merecía el reconocimiento de al menos figurar entre los candidatos principales al premio.
Nico González que explotó contra la FIFA por no haber incluido a Julián Álvarez en los The Best
Ante esta noticia, quien explotó contra la FIFA fue Nico González, compañero de Álvarez en el Colchonero y la Selección argentina. A través de una historia en su cuenta de Instagram, el ex Juventus lanzó un mensaje que se volvió viral: “Claramente no entienden nada”, escribió y lo acompañó con una imagen de ellos dos abrazados y el emoji de una araña.
Los argentinos nominados al The Best y los grandes favoritos a llevarse el premio
Por otra parte, la FIFA anunció que las votaciones para los premios The Best serán entre el 6 y 28 de noviembre con participación de capitanes, entrenadores, periodistas y fanáticos de las 211 federaciones. Además, los argentinos nominados son Lionel Messi (once ideal), Dibu Martínez (mejor arquero) y Alejandro Ciganotto, hincha de Racing, (Fan Award).
Por otro lado, en la categoría principal, los grandes candidatos a quedarse con el codiciado premio que otorga la FIFA son Raphinha, Lamine Yamal (ambos del Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Vitinha, Nuno Mendes, Achraf Hakimi y Ousmane Dembelé (todos del PSG), siendo este último el máximo candidato a llevárselo.