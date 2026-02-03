Rivadavia cortó la mala racha y se hizo fuerte ante Salta Basket

Rivadavia Básquet volvió a sonreír en la Liga Argentina tras superar a Salta Basket por 86 a 79 en el estadio Posta del Retamo. El equipo mendocino sacó adelante un partido exigente, dejó atrás tres derrotas consecutivas y consiguió su tercer triunfo en la presente temporada.

El conjunto del Este provincial debió trasladar su localía a Junín, ya que su estadio habitual estuvo afectado a la realización del espectáculo “Rivadavia Canta al País” . Lejos de sentir el cambio de escenario, el equipo mostró carácter y supo hacerse fuerte en un duelo de alta intensidad.

Desde el inicio, los Naranjas marcaron el ritmo del juego y lograron imponer condiciones en el primer cuarto, cerrándolo con una ventaja de 24 a 17. Sin embargo, Salta Basket ajustó su defensa en el segundo período y, tras una remontada sostenida, logró irse al descanso largo con una mínima ventaja de 40 a 39.

La paridad se mantuvo durante el tercer cuarto, con intercambios constantes en el marcador y un desarrollo equilibrado. En ese tramo, Rivadavia encontró respuestas en ofensiva y logró cerrar el período arriba por 63 a 60, dejando todo abierto para los últimos diez minutos.

En el segmento final, el equipo mendocino mostró su mejor versión. Con mayor claridad en ataque y solidez defensiva, logró quebrar definitivamente el partido y sellar una victoria clave por 86 a 79. Lorenzo Capponi y Alejandro Bernal fueron las grandes figuras de la noche, ambos con 21 puntos, liderando la ofensiva local.

El triunfo le permitió a Rivadavia dejar atrás un inicio irregular y recuperar confianza de cara a lo que viene. La próxima presentación será este domingo, cuando reciba a Huracán Las Heras en el estadio Leopoldo Brozovix, en un nuevo clásico provincial que será determinante para ambos equipos en la lucha por escalar posiciones dentro de la conferencia.





Datos del triunfo naranja

ASOCIACIÓN CIVIL RIVADAVIA BÁSQUET (86): Mateo Pérez 9; Zondrick Garrett 12; Lorenzo Capponi 21; Ignacio Floriani 0; Alejandro Bernal 21 (FI) Francisco Llanos 6; Tobías Cravero 8; José Ignacio Tondini 9; Renzo Zapata 0. DT: Sebastián Saborido.

SALTA BASKET (SALTA) (79): Chancellor Calhoun Hunter 13; Tomás Botta 9; Facundo Arias 2; Wilfredo Alvarez 27; Sahir Abdala 8 (FI); Bruno Abratte 8; Martín Gomez 7; Cristian Linares 3; Máximo Genitti 2; Tryus Buckner 0. DT: Ricardo Alberto De Cecco.

Estadio: Posta del Retamo (Junín, Mendoza – Local Rivadavia Basquet)

Parciales: 24-17; 39-40 y 63-60

Tiros libres: Rivadavia Basquet 13/18 – Salta Basket 23/30