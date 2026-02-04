Huracán Las Heras y San Martín ponen primera y se preparan para un Federal A clave
Huracán Las Heras y San Martín iniciaron la pretemporada y ya se preparan para afrontar un exigente Torneo Federal A desde marzo.
Mientras se define si FADEP logra el ascenso, el fútbol mendocino ya tiene dos representantes confirmados en el Torneo Federal A. Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín comenzaron la pretemporada con planteles renovados, refuerzos de peso y objetivos claros de cara a un certamen que arrancará a mediados de marzo.
San Martín renueva ilusiones con Corrales al mando
Atlético Club San Martín inició su preparación bajo la conducción de Christian Corrales, apostando a una profunda renovación del plantel con la idea de ser protagonista desde el arranque. El Albirrojo combinó continuidad en puestos clave con incorporaciones que llegan para elevar la competencia interna.
Entre los jugadores que renovaron su vínculo se destacan:
Valentín Rosa, Juan José Almeida, Lucas Mas, Nahuel Bernabé, Valentín Mercado, Emanuel Décimo y Diego González.
En cuanto a los refuerzos, San Martín sumó experiencia y variantes en todas las líneas con las llegadas de:
Fabricio Ojeda (Juventud Unida de San Luis), Ricardo Herensperger (Argentino), Enzo Tejada (Pacífico), Leandro Barrera (Cobreloa de Chile), Héctor Pérez (Unión de Villa Krause), Matías Contreras (Antofagasta de Chile), Mauricio Aguirre (UAI Urquiza) y Franco Rodríguez, que regresó tras su paso por Guillermo Brown de Puerto Madryn.
Huracán Las Heras arma un plantel con ambición de ascenso
Por su parte, Huracán Las Heras también puso en marcha la pretemporada con un claro objetivo: pelear por el ascenso a la Primera Nacional. El equipo que dirige Sergio “Toti” Arias fue uno de los más activos en el mercado de pases y sumó una gran cantidad de refuerzos.
Al Globo llegaron:
Franco Agüero, Nicolás Genes, Albano Alessandrini, Aldo Araujo, Anderson Salazar, Alejandro Toledo, Facundo Romero, Marcos Sosa, Arian Giordano, Juan Aguilar, Lucas Agolzino y Guillermo Cóceres.
Además, el club aseguró continuidad con las renovaciones de Nicolás Sandoval e Ignacio González, dos piezas importantes en el mediocampo.
Mendoza, con protagonismo asegurado en el Federal A
Con San Martín y Huracán ya en marcha, Mendoza se asegura presencia fuerte en el Federal A, a la espera de lo que pueda suceder con FADEP y su sueño de ascenso. Por ahora, el Globo y el Albirrojo afinan motores, ajustan piezas y empiezan a ilusionarse con una temporada que promete ser larga, exigente y decisiva.