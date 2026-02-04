Huracán Las Heras y San Martín ponen primera y se preparan para un Federal A clave

Atlético Club San Martín inició su preparación bajo la conducción de Christian Corrales , apostando a una profunda renovación del plantel con la idea de ser protagonista desde el arranque. El Albirrojo combinó continuidad en puestos clave con incorporaciones que llegan para elevar la competencia interna.

En cuanto a los refuerzos , San Martín sumó experiencia y variantes en todas las líneas con las llegadas de:

Fabricio Ojeda (Juventud Unida de San Luis), Ricardo Herensperger (Argentino), Enzo Tejada (Pacífico), Leandro Barrera (Cobreloa de Chile), Héctor Pérez (Unión de Villa Krause), Matías Contreras (Antofagasta de Chile), Mauricio Aguirre (UAI Urquiza) y Franco Rodríguez, que regresó tras su paso por Guillermo Brown de Puerto Madryn.





Christian Corrales, nuevo DT del Albirrojo. Foto: Prensa ACSM Christian Corrales, DT del Albirrojo. Prensa ACSM

Huracán Las Heras arma un plantel con ambición de ascenso

Por su parte, Huracán Las Heras también puso en marcha la pretemporada con un claro objetivo: pelear por el ascenso a la Primera Nacional. El equipo que dirige Sergio “Toti” Arias fue uno de los más activos en el mercado de pases y sumó una gran cantidad de refuerzos.

Al Globo llegaron:

Franco Agüero, Nicolás Genes, Albano Alessandrini, Aldo Araujo, Anderson Salazar, Alejandro Toledo, Facundo Romero, Marcos Sosa, Arian Giordano, Juan Aguilar, Lucas Agolzino y Guillermo Cóceres.

Además, el club aseguró continuidad con las renovaciones de Nicolás Sandoval e Ignacio González, dos piezas importantes en el mediocampo.

Mendoza, con protagonismo asegurado en el Federal A

Con San Martín y Huracán ya en marcha, Mendoza se asegura presencia fuerte en el Federal A, a la espera de lo que pueda suceder con FADEP y su sueño de ascenso. Por ahora, el Globo y el Albirrojo afinan motores, ajustan piezas y empiezan a ilusionarse con una temporada que promete ser larga, exigente y decisiva.