Diego Pozo y la ilusión de ascender al Federal A con FADEP

Diego Pozo , director técnico de FADEP , conversó con el programa Titulares y suplentes que se emite por MDZ Radio y realizó un análisis del presente del equipo en el Regional Amateur tras empatar de visitante la primera final de la región.

El ex arquero de la selección nacional, destacó el trabajo realizado en la preparación y subrayó la importancia de sostener una idea clara para competir en una categoría pareja y de alto nivel.





Su entrenador Diego Pozo dejó definiciones claras sobre el camino elegido por el cuerpo técnico y el plantel. En ese sentido, el DT remarcó que el equipo está enfocado en consolidar una identidad de juego, entendiendo el contexto y las dificultades propias de la categoría.

Klusener Klusener, un goleador de raza. Prensa FADEP

La sinceridad del técnico de FADEP



Pozo señaló que el torneo exige regularidad y concentración permanente, y que cada partido representa un desafío distinto. En ese marco, destacó la importancia de sostener un orden táctico, aprovechar los momentos favorables y minimizar errores, aspectos que suelen marcar la diferencia en este tipo de competencias.

El entrenador también hizo hincapié en el proceso de armado del equipo, valorando el compromiso del grupo y la respuesta de los jugadores a las exigencias del día a día. Según expresó, el crecimiento del plantel se apoya en el trabajo semanal y en la convicción de competir de igual a igual ante cualquier rival.

En relación a los objetivos, Pozo fue cauto pero firme: el principal propósito es que FADEP sea un equipo competitivo, con una idea reconocible y capaz de sostener rendimientos a lo largo del torneo. En esa línea, destacó que los resultados son consecuencia del trabajo y no el único parámetro de evaluación.

Finalmente, el DT subrayó la importancia de representar de la mejor manera al club y al fútbol mendocino en una competencia federal, entendiendo que el crecimiento institucional y deportivo va de la mano con este tipo de experiencias.

Frases destacadas

“En esta categoría no alcanza con jugar bien un partido: hay que sostenerlo fecha tras fecha.”

“El equipo está en un proceso de crecimiento y eso se construye con trabajo y compromiso.”

“Queremos que FADEP tenga una identidad clara y compita de igual a igual en cada cancha.”

“Los resultados llegan cuando el equipo entiende a qué juega y por qué lo hace.”