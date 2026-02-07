Argentina y Corea del Sur se repartieron los puntos en el primer día de la Copa Davis

Argentina iguala 1-1 frente a los asiáticos tras el triunfo histórico de Tirante ante Hyeon Chung y la derrota de Trungelliti ante Soon Woo Kwon.

Con un equipo totalmente alternativo, Argentina inició su camino en la Copa Davis 2026 frente a Corea del Sur en Busan. Los dirigidos por Javier Frana cerraron el primer día frente a los asiáticos con el marcador igualado en 1, ya que Thiago Tirante (95°) logró un triunfazo histórico por 2-6, 7-5 y 7-6 (5) ante Hyeon Chung, ex número 20 del mundo y actual 392° del ranking ATP, mientras que Marco Trungelliti (134°) cayó ante Soon Woo Kwon (343°) por 7-6 (8-6) y 6-2.

Thiago Tirante debutó en la Copa Davis con un triunfo reñido El primero en abrir la serie fue Tirante, quien hacía su debut máximo en la competencia. En un partido muy reñido, el oriundo de La Plata fue de menos a más para imponerse frente al verdugo de Novak Djokovic en el Australian Open 2018. Tal es así que en el primer set sufrió los nervios del debut y terminó cayendo por 6-2.

Sin embargo, en el segundo set, Tirante salió a buscar a su rival, mostró un gran tenis y se quedó con la manga con un parcial de 7-5. Ante ello, el primer punto de la serie se definiría en un tercer set apasionante y que tuvo de todo. Ambos jugadores se quebraron el saque en un oportunidad y llevaron la definición a un tie-break que se terminó quedando el argentino (7-5), quien le dio el primer punto a la Albiceleste frente a los coreanos en una batalla que duró 2 horas y 53 minutos.

Thiago Tirante le dio el primer punto a Argentina ante Corea del Sur X @TyCSports Trungelliti comenzó bien, pero no pudo sostener el nivel y perdió en su debut Una hora después de la tremenda batalla entre Tirante y Chung, llegó el turno de Marco Trungelliti, quien se convirtió en el debutante más longevo de Argentina en la historia de la Davis. El número 134 del mundo mostró temple y tuvo un buen arranque ante Kwon, pero al llegar al tie break en el primer set comenzó a sentir el desgaste y eso provocó que terminara perdiendo la primera manga por 7-6 (6).

Ya en el segundo set, Kwon levantó al público presente en el Gijang Gymnasium con un tenis de alto vuelo y logró empatar la serie al imponerse por 6-2 en la segunda manga.