El paraíso de Uruguay más elegido por jubilados en verano: combina tranquilidad y costumbres coloniales

Un pueblo perfecto para quienes buscan desconectar y disfrutar de postales que parecen sacados de revista. Te contamos cómo llegar.

Uruguay tiene pueblos poco concurridos que invitan a relajarse, conectar con la naturaleza y explorar diversas experiencias pueblerinas. durante el verano. Uno de ellos es 19 de abril, un lugar con postales mágicas que combina playas, sierras y pequeños parajes con paradas encantadoras que está entre los más elegidos por jubilados.

19 de abril logró posicionarse en el mapa de los pequeños pueblos cautivadores y está ubicado en el departamento de Rocha. Este adquirió su fama por su vida comunitaria, fuerte impronta tradicional y costumbres que están plasmadas en las paredes de cada casa, balcón y edificio, que prometen una experiencia única y accesible para personas de tercera edad.

19 de abril El pueblo de Uruguay que ha llamado la atención en verano. Archivo. Su cercanía con Montevideo y Buenos Aires lo convierte en una opción ideal para conocer en auto y recorrer sin apuro. Pero el pueblo es tan pequeño, aunque lleno de riquezas, que la mayoría de los habitantes recomiendan pasear a pie para apreciar sin prisa las construcciones de la época colonial.

¿Qué hacer en este pueblo de Uruguay? Además de su arquitectura, el pueblo cuenta con puntos atractivos como la Laguna de Castillos y el Parque protegido Laguna de Rocha. Estos espacios están cargados de vistas naturales sorprendentes que dan la posibilidad de relajarse al aire libre, reforzando su lugar como destino vinculado al descanso.