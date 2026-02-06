Este Xiaomi gama alta cae más de $2 millones en Mercado Libre

Xiaomi vuelve al mercado argentino con una fuerte rebaja en Mercado Libre . El Xiaomi 14T , uno de sus modelos de gama alta más recientes, no solo destaca por su completo paquete de prestaciones, sino también por una caída de precio superior a los $2 millones, un movimiento que lo convierte en una de las propuestas más atractivas del verano dentro del comercio electrónico.

El Xiaomi 14T se apoya en su alianza estratégica con Leica para ofrecer una experiencia fotográfica de alto nivel. Incorpora una lente óptica Leica Summilux de gran apertura, capaz de capturar imágenes con excelente nivel de detalle incluso en condiciones de baja luminosidad, con una reproducción de color precisa y un contraste bien definido.

El sistema de cámaras traseras está compuesto por una cámara principal de 50 MP con sensor Sony IMX906 y tecnología Súper Pixel de 2.0 μm, un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 2x y una lente ultra gran angular de 12 MP. Esta configuración permite trabajar con múltiples distancias focales sin resignar calidad. En el frente, la cámara de 32 MP completa la propuesta, con soporte para fotografía HDR y grabación de video en 4K.

En el apartado visual, el Xiaomi 14T incorpora una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 1220 x 2712 píxeles y una frecuencia de actualización de 144 Hz. El panel integra inteligencia artificial para ajustar automáticamente el brillo y la temperatura de color según el entorno y el momento del día. Además, alcanza un brillo máximo de hasta 4000 nits y es compatible con HDR10+ y Dolby Vision.

El diseño se destaca por sus biseles ultradelgados de apenas 1,9 mm y una relación pantalla-cuerpo superior al 93%, logrando una experiencia de visualización inmersiva. Su estructura metálica, fabricada con una aleación de aluminio de alta resistencia, refuerza la sensación premium.

El rendimiento del teléfono de Xiaomi está a cargo del procesador MediaTek Dimensity 8300-Ultra, acompañado por 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. El equipo corre con Android 14 bajo HyperOS, la capa de Xiaomi orientada a mejorar la fluidez y estabilidad del sistema. A esto se suman parlantes estéreo, chip de seguridad independiente, certificación IP68 y una batería de 5000 mAh con carga rápida de 67W.

Inteligencia artificial y una oferta que no pasa desapercibida

El Xiaomi 14T incorpora Google Gemini y un completo ecosistema de funciones basadas en inteligencia artificial, como edición de imágenes, retratos avanzados, notas inteligentes, traducción en tiempo real y grabación asistida por IA, pensadas para potenciar la productividad y la creación de contenido.

Recién en el tramo final aparece el dato clave: en Mercado Libre, el Xiaomi 14T bajó de $3.377.776 a $1.299.990, lo que representa un descuento del 61%, es decir, más de $2 millones menos. Además, puede adquirirse en 12 cuotas de $108.332, consolidándose como una de las ofertas más fuertes del verano para quienes buscan un teléfono de gama alta a precio mucho más accesible.