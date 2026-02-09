ARCA: las nuevas escalas del monotributo en febrero 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los límites de facturación y valores mensuales del monotributo que rigen desde febrero de 2026.

Con el inicio de febrero, ARCA puso en vigencia una nueva actualización del régimen de monotributo que impacta sobre miles de contribuyentes en todo el país. Los cambios alcanzan tanto a los topes de facturación anual como a los montos mensuales que deben abonarse según la categoría.

Nuevos topes de facturación por categoría Según la información oficial, la categoría A pasó a tener un límite anual de $10.277.988,13, mientras que la categoría B alcanza ingresos de hasta $15.058.447,71. En los tramos intermedios, la categoría C llega a $21.113.696,52, la D a $26.212.853,42 y la E a $30.833.964,37.

En las categorías superiores, la F admite hasta $38.642.048,36, la G hasta $46.211.109,37 y la H se extiende a $70.113.407,33. Por último, la categoría I fija su tope en $78.479.211,62, la J en $89.872.640,30 y la K en $108.357.084,05 anuales.

Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ Los cambios impactan en miles de monotributistas en todo el país. Foto: Archivo MDZ Cuánto se paga por mes en febrero En paralelo, ARCA estableció los nuevos valores mensuales del monotributo. La categoría A debe abonar $42.386,74, mientras que la B quedó en $48.250,78. Para la categoría C, el importe mensual es de $55.227,06, la D asciende a $70.616,26 y la E alcanza los $92.568,35.

En los escalones más altos del régimen, la categoría F paga $111.198,27, la G $135.198,34 y la H supera los $272.063,40 mensuales. A su vez, la categoría I quedó fijada en $460.512,05, la J en $497.059,41 y la K en $600.879,51.