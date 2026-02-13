ARCA refuerza los controles sobre las billeteras virtuales del exterior: los detalles

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) anunció un endurecimiento de la supervisión fiscal sobre las billeteras virtuales internacionales utilizadas por argentinos para recibir pagos desde el exterior, en moneda extranjera o en criptoactivos, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de esos ingresos y reducir la evasión fiscal .

La medida se enmarca en un plan más amplio de integración en un sistema global de intercambio automático de información fiscal, que permitirá a ARCA cruzar datos financieros con otros países y detectar inconsistencias en la declaración de ingresos y movimientos de dinero.

Según fuentes oficiales, la iniciativa responde a la necesidad de adaptar las normas tributarias argentinas a estándares internacionales, como el Formulario 1099-DA del IRS de Estados Unidos, el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la OCDE y la Directiva DAC8 de la Unión Europea.

Hasta ahora, muchos profesionales independientes, freelancers y pequeños comercios que facturan al exterior utilizaban plataformas digitales como canales para cobrar servicios sin quedar completamente registrados en el radar impositivo. Sin embargo, con el nuevo régimen, estos ingresos —ya sean en dólares, otras monedas extranjeras o criptomonedas— quedarán sujetos a análisis fiscal más exhaustivo.

El esquema no se limita a aplicaciones puntuales. Las plataformas de pago virtuales que operan internacionalmente —cuando los fondos repercuten en el sistema financiero argentino— podrían estar alcanzadas por los nuevos requisitos de información. Esto incluye fintech extranjeras como Wise, Revolut, Skrill o Payoneer, así como otras aplicaciones de dinero electrónico que permiten recibir fondos desde el exterior.

La expectativa del organismo es consolidar entre 2025 y 2027 una red global de intercambio fiscal que deje menos espacio para circuitos financieros informales o fuera de control, permitiendo identificar de manera más rápida y eficiente ingresos no declarados y discrepancias entre lo facturado y lo ingresado.

Especialistas en impuestos y tecnología advierten que este cambio puede tener importantes implicancias para trabajadores independientes, agencias digitales y pequeños negocios que cobran desde el exterior, ya que pasarán a estar bajo monitoreo más estricto por parte de ARCA.

El organismo podrá cruzar información internacional, algo que hasta ahora estaba más limitado, lo que podría traducirse en requerimientos de documentación, ajustes de perfil fiscal o incluso fiscalizaciones si los ingresos no coinciden con las declaraciones tributarias.