OpenAI paga como ninguna startup: el dato que sacudió Silicon Valley y cómo postularse desde Argentina

En Silicon Valley se instaló una pregunta que ya no suena exagerada: ¿cuánto cuesta hoy un especialista en inteligencia artificial? OpenAI, el laboratorio que impulsó la popularidad de ChatGPT, quedó en el centro de la escena por un esquema de compensaciones que rompió la escala.

The Wall Street Journal, a partir de información financiera exhibida a inversores, estimó que el pago en acciones promedia cerca de US$ 1,5 millones por empleado. La cifra suele asociarse a una plantilla cercana a 4.000 personas y alimenta una idea: el conocimiento técnico pasó a ser el activo más caro del sector.

El récord que reordenó la tabla salarial El dato impacta porque no se parece a lo que se veía en grandes compañías tecnológicas antes de cotizar en bolsa. El mismo análisis del WSJ remarca que, en comparaciones históricas, OpenAI se ubica muy por encima de lo que mostraron otras firmas en etapas previas a su debut bursátil. Detrás del número hay una razón concreta: la guerra por el talento de IA se volvió frontal. En esa puja aparecen pesos pesados como Meta y otras organizaciones de investigación y producto que compiten por el mismo grupo reducido de expertos.

El trabajo remoto se impone cada vez más en la sociedad Foto: Archivo El trabajo remoto se impone cada vez más en la sociedad Foto: Archivo Ese promedio no significa que todos cobren lo mismo, ni que sea un “sueldo” depositado cada mes. El núcleo es el equity: incentivos de largo plazo atados al desempeño y al valor futuro de la compañía. Se suma un salario base competitivo y, según el rol, bonos por objetivos. Pero lo que más empuja la cifra final son las acciones o instrumentos equivalentes. El WSJ también advierte que este modelo tiene costos: incrementa el gasto y puede ampliar la dilución para accionistas. Aun así, funciona como un cerrojo para retener perfiles críticos cuando llegan ofertas externas difíciles de igualar.

En paralelo, el paquete refleja el ritmo del sector. La IA generativa acortó los ciclos de desarrollo y elevó el estándar de calidad. Eso suele traducirse en exigencia alta. Por esa razón, en tecnología es habitual complementar la compensación con beneficios amplios, como cobertura médica robusta, planes de retiro y programas de bienestar. También creció la relevancia de áreas vinculadas a seguridad, alineamiento y evaluación, porque el impacto de estos modelos dejó de ser un debate teórico y pasó a ser un frente cotidiano de trabajo.