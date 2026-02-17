Sin autos: el pueblo peatonal que es tendencia este verano en las sierras de Córdoba

En medio del Valle de Calamuchita, Córdoba , existe un pueblo peatonal que es furor este verano y es el destino ideal para los que buscan desconexión en las vacaciones. Se trata de La Cumbrecita , un lugar soñado para disfrutar en familia.

La Cumbrecita es el primer pueblo peatonal de Argentina donde se apaga el ruido de los motores para poder escuchar el sonido del río y del agua entre los pinos y el viento. El pueblo está a 120 kilómetros de Córdoba Capital y a 38 kilómetros de Villa General Belgrano.

Para viajar en auto, se sale desde Córdoba por la Ruta Provincial 5, pasando por Alta Gracia y el Dique Los Molinos. Al llegar a Villa Ciudad de América, se toma la ruta hacia Los Reartes y luego se asciende por la RP 109.

En tanto, no hay colectivos directos hasta el pueblo. Lo más frecuente es llegar a Villa General Belgrano y desde allí tomar un taxi o los traslados locales que realizan el trayecto.

Al ser un pueblo peatonal, la actividad principal es caminar. Los senderos están señalizados y hay opciones para todos los niveles. Hay un balneario llamado La Olla, formado por un arroyo rodeado de rocas y vegetación. También está la Cascada Grande, un salto de agua de 14 metros de altura al que se llega después de una caminata de media hora.

Los que van por un desafío físico el trekking en el cerro Wank es ideal porque ofrece además una vista panorámica del pueblo y del valle. Los visitantes no pueden irse sin probar Goulash con Spätzle, las salchichas alemanas o un clásico Apfelstrudel en las tradicionales casas de té como Tante Liesbeth.

la cumbrecita Un pueblo que encanta. Ideal para visitar en verano.

Precios

Al tratarse de un pueblo peatonal, los autos quedan en la playa de estacionamiento del ingreso. El costo diario este verano ronda los diez mil pesos por vehículo.

Para los que se alojan dentro del pueblo pueden ingresar con el auto solo para dejar el equipaje.

En tanto, un plato de cocina típica (como Goulash o Trucha) oscila entre los $16.500 y $22.000. Una pinta de cerveza artesanal local cuesta aproximadamente $8.500.