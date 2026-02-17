El ingrediente de cocina que deja tus ventiladores y rieles como nuevos este verano

En el mundo de la limpieza hay opciones económicas para dejar la casa a punto este verano. El vinagre es la clave.

El verano, además de sol y pileta, siempre llega con polvo en suspensión y humedad en los sistemas de ventilación. Lo cierto es que es importante una limpieza durante la temporada con productos económicos que dan grandes resultados muy rápido.

Limpieza de verano Este año el vinagre de limpieza se viene consolidando como un gran aliado. No solo es un ingrediente versátil, sino que desinfecta, elimina olores y potencia cualquier mezcla casera sin dañar el medio ambiente.

Es el lugar donde más se acumula la tierra y el que menos las personas limpian son los rieles de las ventanas. Para eso se espolvorea bicarbonato de sodio a lo largo del riel y luego rociar vinagre de limpieza. Dejar actuar diez minutos y fregar con un cepillo. Retirar el exceso con papel absorbente y finalizar con un paño de microfibra seco.

La limpieza del ventilador también es importante en esta época. Por eso se aconseja mezclar media taza de vinagre al 4%, una taza de agua y una cucharada de agua oxigenada. Desmontar el equipo y rociar las aspas, retirar la suciedad con papel absorbente. En tanto, para las rejillas, usar la misma mezcla pero utilizar un cepillo de cerdas suaves para llegar a cada rincón.

usar-bicarbonato-en-los-rieles-de-las-ventanas-para-que-sirve-y-que-beneficios-tiene-imagen-ilustrativa-ia-gemini-INRGO3FKWZAMRHI3GJUW5FVB7Q Adiós al polvo que se acumula en verano. Por otra parte, el sarro y los restos de protector solar suelen dejar una película opaca en los bordes de las piscinas o jacuzzis. Para devolverles el resplandor original sin productos abrasivos. La fórmula es combinar un 50% de agua con un 50% de vinagre de limpieza al 10%. Pulverizar la superficie superior, dejar actuar unos segundos y repasar con un paño. El vinagre disolverá los depósitos minerales al instante.