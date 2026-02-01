Los modelos de OpenAI que se van de ChatGPT en febrero
La empresa de Sam Altman, ChatGPT quitará versiones viejas de su plataforma. La lista incluye a GPT-4o y otras variantes de modelos de OpenAI.
OpenAI confirmó que el próximo 13 de febrero retirará varias versiones de su plataforma de inteligencia artificial, ChatGPT. Esta decisión afecta directamente a los modelos de OpenAI que los usuarios eligen diariamente, como el recordado GPT-4o, que dejará de estar disponible de forma definitiva para el público general.
La empresa decidió limpiar su catálogo de herramientas para que la gente use las versiones más modernas. No es la primera vez que intentan algo así. El caso de GPT-4o es el que más ruido hace entre los fanáticos de la marca. En agosto pasado, cuando salió GPT-5, la firma lo borró sin avisar mucho. Eso armó un lío bárbaro porque los usuarios se quejaron de que el motor nuevo era muy seco para hablar. Decían que la versión 4o tenía una personalidad más cálida y humana. Al final, Sam Altman tuvo que dar el brazo a torcer y lo puso de nuevo en la lista de opciones.
Según los datos oficiales de OpenAI, hoy solo el 0,1% de los usuarios elige usar GPT-4o todos los días. Sam Altman ya lo había avisado: "Si alguna vez lo sacamos de servicio, vamos a dar un aviso con tiempo". Y ese momento llegó. Para compensar la falta de ese tono amigable, el equipo de desarrollo permite elegir entre siete personalidades distintas para que el chat no sea tan robótico.
El futuro de los modelos de OpenAI y el acceso por API
La lista completa de lo que se va de ChatGPT incluye a GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini y OpenAI o4-mini. Es una jugada lógica para optimizar los recursos técnicos de la empresa. Mantener motores viejos cuesta mucha plata en servidores y procesadores de última generación que podrían usarse para cosas mejores.
Un punto a favor para los programadores es que este cambio no afecta a la interfaz de programación de aplicaciones. OpenAI aclaró que no hará modificaciones en la API por el momento. Esto significa que si tenés un sistema que depende de esos fierros viejos, vas a poder seguir operando sin problemas externos. La baja es solo para el selector que ven los usuarios comunes cuando entran a la web o a la aplicación móvil.
Personalización y potencia de la inteligencia artificial
La empresa aprendió la lección tras las quejas de 2025. Entendieron que el usuario se encariña con la forma en que el sistema responde. Por eso, ahora la apuesta es que cada uno configure su propia experiencia de uso. Ya no hace falta quedarse con un software viejo solo por su tono; los ajustes actuales permiten que el sistema sea más simpático o directo según lo que cada uno prefiera en sus instrucciones personalizadas.
La tecnología avanza y los procesos de jubilación de programas son parte del juego. Para los usuarios Pro, el modelo 4.5 seguirá disponible, aunque avisaron que es caro de mantener porque consume muchos recursos de computación. Febrero será un mes de cambios para quienes todavía se aferran a los clásicos de la inteligencia artificial. La meta es clara: menos fragmentación y más potencia para los modelos que vienen.