Los modelos de OpenAI que se van de ChatGPT en febrero

La empresa de Sam Altman, ChatGPT quitará versiones viejas de su plataforma. La lista incluye a GPT-4o y otras variantes de modelos de OpenAI.

OpenAI confirmó que el próximo 13 de febrero retirará varias versiones de su plataforma de inteligencia artificial, ChatGPT. Esta decisión afecta directamente a los modelos de OpenAI que los usuarios eligen diariamente, como el recordado GPT-4o, que dejará de estar disponible de forma definitiva para el público general.

La empresa decidió limpiar su catálogo de herramientas para que la gente use las versiones más modernas. No es la primera vez que intentan algo así. El caso de GPT-4o es el que más ruido hace entre los fanáticos de la marca. En agosto pasado, cuando salió GPT-5, la firma lo borró sin avisar mucho. Eso armó un lío bárbaro porque los usuarios se quejaron de que el motor nuevo era muy seco para hablar. Decían que la versión 4o tenía una personalidad más cálida y humana. Al final, Sam Altman tuvo que dar el brazo a torcer y lo puso de nuevo en la lista de opciones.

Según los datos oficiales de OpenAI, hoy solo el 0,1% de los usuarios elige usar GPT-4o todos los días. Sam Altman ya lo había avisado: "Si alguna vez lo sacamos de servicio, vamos a dar un aviso con tiempo". Y ese momento llegó. Para compensar la falta de ese tono amigable, el equipo de desarrollo permite elegir entre siete personalidades distintas para que el chat no sea tan robótico.

El futuro de los modelos de OpenAI y el acceso por API La lista completa de lo que se va de ChatGPT incluye a GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini y OpenAI o4-mini. Es una jugada lógica para optimizar los recursos técnicos de la empresa. Mantener motores viejos cuesta mucha plata en servidores y procesadores de última generación que podrían usarse para cosas mejores.

ChatGPT - Interna ChatGPT-4o dejará de estar disponible en el selector de modelos el 13 de febrero de 2026. Shutterstock Un punto a favor para los programadores es que este cambio no afecta a la interfaz de programación de aplicaciones. OpenAI aclaró que no hará modificaciones en la API por el momento. Esto significa que si tenés un sistema que depende de esos fierros viejos, vas a poder seguir operando sin problemas externos. La baja es solo para el selector que ven los usuarios comunes cuando entran a la web o a la aplicación móvil.