El truco definitivo para proteger tus conversaciones en ChatGPT

En un mundo donde la inteligencia artificial se ha vuelto una herramienta cotidiana, la privacidad digital ha tomado un protagonismo absoluto. Recientemente, se ha difundido un método clave para limitar la visibilidad de los chats en ChatGPT, una función vital para quienes manejan información sensible o comparten dispositivos.

Aunque el asistente almacena interacciones por defecto para mejorar su rendimiento, los expertos advierten que dejar estas configuraciones sin supervisión puede exponer borradores de trabajo, opiniones privadas y datos laborales ante posibles accesos no autorizados.

Cómo configurar tu cuenta de ChatGPT paso a paso Para aquellos usuarios que buscan un mayor control, realizar ajustes en la plataforma es más sencillo de lo que parece, aunque las opciones no siempre son evidentes. El proceso para proteger tu cuenta de ChatGPT incluye ingresar al menú de configuración, dirigirse al apartado de "Historial y Privacidad" y desactivar la opción que permite el entrenamiento del modelo con tus datos. Además, se recomienda archivar conversaciones de forma local, eliminar chats antiguos y, fundamentalmente, cerrar siempre la sesión en computadoras compartidas para evitar que los accesos automáticos dejen la puerta abierta a terceros.