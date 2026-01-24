ChatGPT empezará a mostrar anuncios y estrena un nuevo plan económico llamado "Go"

La empresa OpenAI confirmó que ChatGPT tendrá publicidad para usuarios gratuitos y lanzará un nivel de suscripción más barato.

OpenAI confirmó que el servicio de ChatGPT va a tener anuncios publicitarios en su versión gratuita y en un nuevo plan pago. Esta medida busca cubrir los costos de mantenimiento que tiene la tecnología actualmente. Los avisos aparecerán al final de las respuestas y estarán identificados para no confundir a los usuarios que usan la inteligencia artificial.

La empresa confirmó el cambio el viernes pasado. Explicó que los anuncios están en etapa de prueba y que los primeros en verlos serán los usuarios de Estados Unidos en las próximas semanas. Los avisos aparecerán abajo de todo, después de que la inteligencia artificial termine de contestar. Si el usuario pregunta por un producto o servicio puntual, el sistema podría mostrar un link patrocinado que tenga relación con el tema de la charla.

ChatGPT - Interna 1 Los usuarios de Apple no verían estos cambios en la integración directa de la IA de OpenAI con el sistema operativo de sus teléfonos. shutterstock Un punto que genera dudas es la privacidad. Sobre esto, OpenAI aseguró que los anuncios no van a influir en el tipo de respuesta que da el chat. También prometieron que las charlas van a seguir siendo privadas y que no le van a vender los datos de las personas a los anunciantes. Por otro lado, confirmaron que los menores de 18 años no van a recibir publicidad en sus cuentas.

ChatGPT Go: una opción intermedia para no gastar tanto Junto con la llegada de los avisos, la compañía sacó de la galera una nueva opción de suscripción. Se llama ChatGPT Go y cuesta 8 dólares por mes. Es un número que queda mucho más cómodo para el bolsillo que los 20 dólares que sale el plan Plus. Este nivel intermedio ofrece diez veces más capacidad que la cuenta gratuita para mandar mensajes, subir archivos y generar imágenes.

Además, los suscriptores de este plan de ChatGPT van a poder usar el modelo GPT-5.2 con más libertad. Sin embargo, hay un detalle importante: el plan Go es el único nivel pago que va a mantener los anuncios publicitarios. Si alguien quiere que los carteles desaparezcan por completo, no tiene otra que saltar a los planes más caros como Plus, Pro o las versiones para empresas.