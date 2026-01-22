ChatGPT vs. Gemini: ¿quién manda en la inteligencia artificial este 2026?

Pusimos a prueba las versiones gratuitas de los dos asistentes más usados para ver cuál responde mejor ante problemas lógicos, creativos y técnicos.

El mercado de la tecnología vive una competencia feroz entre OpenAI y Google. En este contexto, ChatGPT se enfrenta a un rival que acortó distancias en los últimos meses, especialmente tras la decisión de Apple de integrar la inteligencia artificial de Google dentro del ecosistema de Siri para sus usuarios.

Pruebas de lógica y creatividad en la inteligencia artificial Para determinar qué modelo funciona mejor, analistas de Ars Technica realizaron testeos con pedidos complejos. En el apartado de la escritura creativa, el sistema de OpenAI demostró tener un estilo un poco más natural. Al pedirle una historia sobre Abraham Lincoln inventando el básquet, logró un texto con giros más interesantes que su competidor. Sin embargo, cuando se trata de datos biográficos exactos, el panorama cambia completamente a favor de la herramienta de Google.

En una prueba sobre la carrera de periodistas especializados, el modelo de Google fue mucho más preciso. Mientras que su oponente inventó fechas de inicio y títulos de libros que no existen, el sistema de la gran "G" citó fuentes reales y no cometió errores de bulto. Esta capacidad para evitar las famosas "alucinaciones" es un punto clave para quienes buscan información fidedigna sin tener que chequear cada renglón.

Chistes de IA Una de las comparativas de IA fue el pedido de chistes. ¿Cuál es mejor? Extraída de ChatGPT Chistes de IA 2 Las respuestas de Gemini al solicitar chistes originales. Extraída de Gemini El rendimiento de Gemini frente a problemas matemáticos Un desafío curioso fue calcular cuántos disquetes de 3.5 pulgadas se necesitarían para instalar Windows 11. Ambos modelos estimaron el peso del sistema operativo de forma similar, pero Gemini presentó los cálculos de una manera mucho más ordenada. No mezcló unidades de medida y hasta sumó datos históricos sobre cuántos discos usaban las versiones viejas de Windows, lo que le dio un toque extra de utilidad a la respuesta.

Por otro lado, en el terreno de los videojuegos, el asistente de Google también sacó ventaja. Al consultar cómo pasar un nivel de Super Mario Bros. con un botón roto, el sistema dio estrategias que usan los jugadores expertos, como rebotar sobre enemigos para ganar altura. En cambio, la respuesta de OpenAI fue confusa y recomendó saltos que, en la práctica, son imposibles de realizar sin velocidad previa.