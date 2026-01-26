OpenAI lanza ChatGPT Go: el nuevo plan económico que confirma la llegada de los anuncios a la IA

OpenAI dio un paso importante en la evolución de su plataforma estrella. La compañía acaba de lanzar ChatGPT Go a nivel global, una nueva modalidad de suscripción diseñada para democratizar el acceso a la inteligencia artificial avanzada. Sin embargo, este lanzamiento trae consigo una contrapartida que generó debate en la comunidad tecnológica: la confirmación oficial de que habrá anuncios integrados en el chat.

Hasta el momento, existía un abismo de precios para los usuarios. Hasta ahora, el salto entre usar ChatGPT gratis y pagar ChatGPT Plus por 20 dólares al mes era demasiado grande para muchos usuarios. Esta nueva propuesta llega para llenar ese vacío con un costo accesible, especialmente en nuestra región, pero plantea un dilema sobre la privacidad y la experiencia de usuario al monetizar las respuestas generadas mediante publicidad.

La nueva suscripción busca captar a quienes necesitan más que el plan básico, pero no pueden costear el Pro. ChatGPT Go viene a cubrir ese hueco con un precio mucho más asequible : 8 dólares al mes (el precio varía según la región: 6 dólares en Sudamérica y 10 € en Europa).

Este servicio ofrece una mejora clara frente a la versión gratuita. Entre sus ventajas, incluye 10 veces más mensajes, más capacidad para subir archivos y generación de imágenes, todo potenciado por "GPT-5.2 Instant", un modelo optimizado para la velocidad. Además, la suscripción mejora la memoria y el contexto, permitiendo conversaciones más largas y coherentes sin que el sistema “olvide” detalles importantes.

El punto de fricción es el modelo de negocio. OpenAI confirmó que ChatGPT Go tendrá anuncios , al igual que la versión gratuita. La compañía aclara que la publicidad no será invasiva visualmente: no aparecerán como banners tradicionales, sino integrados al final de algunas respuestas cuando el sistema detecte que un producto o servicio encaje con la conversación.

El plan incluye mejoras en la inteligencia artificial por 6 dólares en la región.

El planteamiento es similar al de las plataformas de streaming con planes baratos. Un plan más barato, sí, pero a cambio de aceptar interrupciones comerciales. La diferencia crucial es que aquí se trata de una herramienta de productividad y no de ocio, lo que cambia la percepción del usuario sobre la interrupción.

ChatGPT Go - Interna 3 Los anuncios en ChatGPT Go aparecerán al final de las respuestas sugeridas. ChatGPT

¿Vale la pena pagar si hay publicidad?

Para los usuarios exigentes, la barrera de pago sigue siendo la única salida total. Para quienes no quieran ver anuncios bajo ningún concepto, la única opción continúa siendo pagar más. El plan Plus de 20 dólares sigue libre de publicidad y ofrece acceso a modelos superiores como "GPT-5.2 Thinking".

¿Estamos dispuestos a transformar una herramienta de trabajo en una plataforma de contenidos comerciales? Para estudiantes, creadores de contenido ocasionales o usuarios intensivos, el precio reducido puede justificar la molestia. Sin embargo, OpenAI deja bien claro que con este movimiento su prioridad es escalar y monetizar, marcando un futuro donde la inteligencia artificial será más accesible, pero también más comercial.