OpenAI lanza predicción de edad en ChatGPT para proteger usuarios menores

OpenAI comenzó a implementar a nivel global un sistema de predicción de edad para identificar si los usuarios son menores. Esta medida llega justo antes de que ChatGPT habilite contenido para adultos. Según la empresa, el objetivo es aplicar protecciones automáticas para reducir la exposición de los adolescentes a temas sensibles o no aptos.

La empresa de inteligencia artificial quiere saber quién está del otro lado de la pantalla. Si el modelo estima que una cuenta pertenece a alguien menor de 18 años, el chat aplica filtros de seguridad de forma automática.

"Se aplican protecciones adicionales para bajar la exposición a contenido sensible", explicó la compañía en un comunicado oficial este martes.

Si el algoritmo se equivoca y bloquea a un adulto por error, el usuario puede recuperar el acceso total. Para eso, tiene que mandar una selfie a través de Persona, que es el servicio de verificación de identidad que eligió la empresa. En la Unión Europea, esta función va a llegar en las próximas semanas para cumplir con las normas locales.

Fidji Simo, la jefa de aplicaciones de la firma, anticipó en diciembre que el "modo adulto" llegaría en el primer trimestre de 2026. Esta decisión sigue los comentarios de Sam Altman sobre permitir que los usuarios vean contenido más maduro si demuestran que tienen la edad suficiente. Con 800 millones de personas entrando al chat cada semana, la moderación es un tema que no pueden dejar pasar.

El futuro de la inteligencia artificial y el "modo adulto"

El crecimiento de ChatGPT es una locura. Los ingresos pasaron de 6.000 millones de dólares en 2024 a más de 20.000 millones en 2025. Según la jefa de finanzas, Sarah Friar, este aumento va de la mano con la mayor capacidad de procesamiento que tienen ahora. Por eso, también empezaron a mostrar avisos publicitarios a algunos usuarios en Estados Unidos para generar más caja.

Este paso hacia un sistema de predicción de edad es clave para la seguridad digital de la plataforma. Separar a los chicos de los temas para adultos permite que OpenAI libere funciones que antes estaban frenadas por miedo a reclamos legales. No es solo una cuestión de reglas internas; es prepararse para un mercado donde la inteligencia artificial se mete cada vez más en temas complejos y privados de la gente.

ChatGPT-Modo Adulto - Interna 2 La inteligencia artificial de OpenAI alcanzó los 800 millones de usuarios activos por semana. Shutterstock

Al final, OpenAI busca que el chat sea un espacio más flexible para los grandes, pero manteniendo la guardia alta con los más chicos. Habrá que ver cómo funciona el sistema de selfies en la práctica y si los usuarios aceptan compartir esos datos para desbloquear todas las funciones del sistema.