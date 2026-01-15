IA en las aulas argentinas: dos de cada tres chicos usan ChatGPT para hacer sus tareas

En la vida cotidiana, en el trabajo y en la medicina, la inteligencia artificial (IA) ya está presente en casi todos los ámbitos. La escuela no es la excepción: desde alumnos hasta docentes y directivos, el uso de la IA en las aula gana terreno día a día.

Según el reporte de la Encuesta Kids Online Argentina 2025 de Unicef, el 76% de los niños y adolescentes de entre 9 y 17 años conoce la IA generativa, y en particular el uso de herramientas como ChatGPT .

En tanto, un 58% de los chicos afirma haber utilizado esta rama de la inteligencia artificial que genera textos, imágenes, videos, audios o códigos nuevos. Su uso aumenta con la edad, alcanzando el mayor nivel en adolescentes de 15 a 17 años.

Entre quienes recurren a estas herramientas, su uso principal se da en el ámbito escolar: dos de cada tres chicos (66%) reconocen utilizar la IA generativa para resolver tareas . También se observan usos recreativos, como consultar información sobre temas de interés (44%), probar la herramienta para ver cómo funcionaba (33%) y utilizarla por diversión (24%).

Un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación e investigadores de la Universidad de Massachusetts (MIT), plantea que la "genIA aplicada al aprendizaje está comenzando a transformar las experiencias educativas de los estudiantes".

De hecho, los investigadores de la MIT aseguran que distintas aplicaciones de la IA pueden mejorar los procesos de enseñanza:

Sistemas de tutoría inteligente: simulan la interacción con un docente o facilitador, respondiendo preguntas, brindando retroalimentación inmediata y adaptándose al ritmo de cada estudiante.

simulan la interacción con un docente o facilitador, respondiendo preguntas, brindando retroalimentación inmediata y adaptándose al ritmo de cada estudiante. Sistemas de aprendizaje adaptativo: ajustan el contenido, la evaluación y la trayectoria de aprendizaje según el nivel, las necesidades y habilidades de cada alumno, promoviendo experiencias más personalizadas y efectivas.

ajustan el contenido, la evaluación y la trayectoria de aprendizaje según el nivel, las necesidades y habilidades de cada alumno, promoviendo experiencias más personalizadas y efectivas. Búsqueda semántica de contenidos: permite localizar materiales educativos relevantes según su significado y no solo por palabras clave.

permite localizar materiales educativos relevantes según su significado y no solo por palabras clave. Retroalimentación inmediata y evaluación automatizada: ofrece comentarios instantáneos sobre errores o aciertos, favoreciendo la mejora continua y evitando confusiones o distorsiones de los materiales aprendidos.

ofrece comentarios instantáneos sobre errores o aciertos, favoreciendo la mejora continua y evitando confusiones o distorsiones de los materiales aprendidos. Tecnologías de asistencia: reconocimiento de voz o la traducción automática, son algunas de las tecnologías que facilitan la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad o con barreras idiomáticas.

reconocimiento de voz o la traducción automática, son algunas de las tecnologías que facilitan la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad o con barreras idiomáticas. Apoyo académico, recordatorios y orientación: ayuda a la organización del estudio, dudas cotidianas y logísticas.

Los docentes y uso de la IA

"Así como la inteligencia artificial generativa puede ampliar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, también ofrece herramientas valiosas para apoyar el trabajo docente", asegura el informe.

Inteligencia Artificial IA empleo trabajo Expertos garantizan que el uso de IA puede dar importantes herramientas a los docentes. Shutterstock

Entre las herramientas disponibles para los docentes se destaca lo siguiente:

Generación de contenidos y materiales para las clases: permite crear ejercicios, guías y recursos personalizados en cuestión de minutos. Las plataformas de IA puede producir versiones diferentes de una misma actividad, lo que facilita la diversificación y la atención a distintos niveles de desempeño. También puede colaborar con la elaboración de gráficos, audios, ejemplos o textos, reduciendo la carga de trabajo y mejorando la eficacia de las prácticas de enseñanza mediante el uso de recursos multimodales.

permite crear ejercicios, guías y recursos personalizados en cuestión de minutos. Las plataformas de IA puede producir versiones diferentes de una misma actividad, lo que facilita la diversificación y la atención a distintos niveles de desempeño. También puede colaborar con la elaboración de gráficos, audios, ejemplos o textos, reduciendo la carga de trabajo y mejorando la eficacia de las prácticas de enseñanza mediante el uso de recursos multimodales. Corrección y evaluación automatizada: ayuda a los docentes a procesar grandes volúmenes de tareas, reportes o exámenes. Los sistemas de IA son capaces de analizar respuestas abiertas, identificar errores recurrentes y ofrecer retroalimentación a estudiantes y educadores. Esto permite un seguimiento más preciso del aprendizaje y una evaluación continua sin sobrecargar al docente.

ayuda a los docentes a procesar grandes volúmenes de tareas, reportes o exámenes. Los sistemas de IA son capaces de analizar respuestas abiertas, identificar errores recurrentes y ofrecer retroalimentación a estudiantes y educadores. Esto permite un seguimiento más preciso del aprendizaje y una evaluación continua sin sobrecargar al docente. Análisis del progreso de los estudiantes y reportes automatizados: permite transformar los datos escolares en información útil para la toma de decisiones. Mediante algoritmos que procesan información sobre desempeño, participación y asistencia, entre otros, la IA puede detectar patrones, anticipar dificultades y sugerir intervenciones personalizadas. Estas herramientas fortalecen la capacidad de los docentes para adaptar sus estrategias, diseñar proyectos específicos y promover la mejora sostenido del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Los riesgos del uso de la IA

A pesar de las herramientas disponibles y los beneficios que puede tener el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, también hay riesgos:

Aprendizaje superficial: los estudiantes suelen confundir familiaridad con verdadera compresión. El uso indiscriminado de IA puede fomentar aprendizajes rápidos, pero poco significativos y en detalle.

los estudiantes suelen confundir familiaridad con verdadera compresión. El uso indiscriminado de IA puede fomentar aprendizajes rápidos, pero poco significativos y en detalle. Falta de pensamiento crítico e independencia: cuando los estudiantes dependen de la IA para resolver problemas o generar respuestas, se reduce su oportunidad de desarrollar habilidades esenciales como la creatividad, la reflexión, aprender a aprender, y el razonamiento autónomo.

cuando los estudiantes dependen de la IA para resolver problemas o generar respuestas, se reduce su oportunidad de desarrollar habilidades esenciales como la creatividad, la reflexión, aprender a aprender, y el razonamiento autónomo. Aislamiento y soledad: puede disminuir las interacciones humanas dentro y fuera del aula, tanto entre estudiantes como con los docentes. Una escuela medida en exceso por la tecnología puede acentuar la desconexión y el malestar emocional de los alumnos.

puede disminuir las interacciones humanas dentro y fuera del aula, tanto entre estudiantes como con los docentes. Una escuela medida en exceso por la tecnología puede acentuar la desconexión y el malestar emocional de los alumnos. Deshonestidad académica: con IA los estudiantes puede realizar tareas, escribir ensayos o responder exámenes sin esfuerzo propio. Esto debilita los procesos de aprendizaje y pone en riesgo el mérito y la integridad académica.

con IA los estudiantes puede realizar tareas, escribir ensayos o responder exámenes sin esfuerzo propio. Esto debilita los procesos de aprendizaje y pone en riesgo el mérito y la integridad académica. Sesgo algorítmico: los sistemas de IA pueden reproducir o amplificar prejuicios (sesgos) presentes en los datos con los que fueron entrenados, generando resultados injustos o discriminatorios. Esto puede afectar evaluación, recomendaciones o decisiones institucionales, por lo que se necesita una supervisión humana y ética constante.

IA en las aulas de Mendoza

Uno de los ejes de 2025 para el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección de Escuelas, fue incorporar inteligencia artificial en las aulas de Mendoza, destinada a mejorar los aprendizajes y el rendimiento de los estudiantes. Así fue como sumaron plataformas con IA en algunas escuelas de la provincia.

Dentro de estas plataformas, se trabajó con contenidos de Matemática, Lengua, Ciencias e Inglés. Según confirmo semanas atrás Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Mendoza ya está trabajando con inteligencia artificial en 350 escuelas públicas.

Inteligencia Artificial aulas Mendoza Mendoza sumó equipamiento y tecnología para promover el uso de plataformas con inteligencia artificial. Gobierno de Mendoza

"La inteligencia artificial es una herramienta que cualquier organismo internacional vinculado a la economía, a la educación o a la ciencia recomienda que se trabaje en las escuelas", dijo el funcionario a MDZ Radio.

Y sumó: "En 130 escuelas estamos usando la plataforma Mendoza Aumentada de FlexFlit en los contenidos del día de los programas de Matemática, Lengua y Ciencia. Tenemos entre 25 y 30 herramientas de inteligencia artificial".