Cómo se usa la inteligencia artificial en las escuelas de Mendoza

Teléfonos inteligentes, redes sociales e inteligencia artificial son algunos de los últimos avances de la tecnología que llegan casi sin mediación a manos de los niños y adolescentes. Mientras tanto en las escuelas , el pizarrón y los cuadernos ceden espacios a las pantallas e internet. En Mendoza , ¿cómo se usa la inteligencia artificial en las aulas?

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, confirmó en Radio MDZ que en Mendoza se está trabajando con inteligencia artificial en 350 escuelas públicas.

El 97% de los adolescentes de Mendoza tiene celulares.

“La inteligencia artificial es una herramienta que cualquier organismo internacional vinculado a la economía, a la educación o a la ciencia recomienda que se trabaje en las escuelas”, dijo el funcionario de Alfredo Cornejo.

“En 130 escuelas estamos usando la plataforma Mendoza Aumentada de FlexFlit en los contenidos del día de los programas de Matemática, Lengua y Ciencia. Tenemos entre 25 y 30 herramientas de inteligencia artificial ”, agregó.

En cuanto a la aplicación en las aulas, el titular del DGE dio un ejemplo concreto: el docente da una clase explicando el teorema de Pitágoras, después el alumno ve un video corto sobre el tema, crea contenido como una canción o un dibujo y al final tiene una autoprueba.

De aprender a responder a aprender a preguntar

Hace unos días el conductor Mario Pergolini dijo en una entrevista que a los chicos hay que “enseñarles a preguntar” porque muchas herramientas ya están disponibles en aplicaciones como Gemini, Grok y Cloud que utilizan inteligencia artificial.

En el mismo sentido, Tadeo García Zalazar dijo que la inteligencia artificial cambió el modo de enseñanza tradicional. “La escuela enseñaba a contestar preguntas de enciclopedia, ahora hay que enseñar a hacer las preguntas”, dijo el titular de la DGE.

“Los docentes trabajan mucho en los prompt (instrucción, pregunta o texto que se le da a una inteligencia artificial), en cómo trabajan la IA, qué preguntas hay que hacerle o qué contenido hay que ponerle, el nivel de creatividad del estudiante”, cerró.

Qué es la inteligencia artificial

Según la Unesco la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que permite a las máquinas imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana incluyendo la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción del lenguaje e incluso la producción creativa.

La inteligencia artificial está presente en asistentes virtuales como Siri, Google Assistant o Alexa, ellos utilizan inteligencia artificial para comprender y responder los requerimientos de los usuarios. Esta tecnología también la emplean Netflix, Amazon y Spotify para recomendar contenidos relacionados a los gustos e intereses de los suscriptores.

Además, la inteligencia artificial está en juegos en línea, teléfonos celulares inteligentes, herramientas de traducción automática, reconocimiento facial como factor de seguridad en dispositivos, aplicaciones para automatización de tareas repetitivas como chatbots, aplicaciones para creación o edición de textos, imágenes, voces, videos, e incluso música, vehículos autónomos y análisis de datos.