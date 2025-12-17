Alerta por la IA: qué trabajos dejarán de ser rentables en 2026

La tecnología avanza rápido y transforma la manera en que ganamos dinero. Según las últimas proyecciones de los grandes modelos de lenguaje, varios trabajos denominado "tradicionales" pierden terreno. La irrupción de la inteligencia artificial pone en jaque a las profesiones que dependen de tareas repetitivas o administrativas, marcando un cambio de época para el 2026.

Tanto Gemini como el de ChatGPT coinciden en el diagnóstico. Los roles que antes parecían seguros ahora enfrentan un declive en su rentabilidad. Esto no significa necesariamente que desaparezcan de un día para el otro, sino que los sueldos bajarán o habrá menos oferta porque las empresas optarán por soluciones digitales más baratas y rápidas. Ya no se trata solo de robots en fábricas, sino de software que resuelve en segundos lo que a una persona le lleva horas.

Secretarios, administrativos y asistentes image Las tareas de agenda y coordinación de citas ahora se gestionan mediante plataformas digitales con IA. Unplash Para ChatGPT, el golpe más duro lo reciben los administrativos. Las secretarias y asistentes que se dedican principalmente a agendar citas o responder correos pierden viabilidad económica. Lo mismo pasa con los operadores de entrada de datos; hoy un programa procesa esa información al instante sin errores de tipeo.

Cajeros y cobradores image Los sistemas de autopago y las billeteras virtuales reemplazan la necesidad de atención humana. Shutterstock La lista negra de la rentabilidad incluye también a los cajeros y cobradores. El uso de aplicaciones móviles y sistemas de autopago en supermercados y tiendas hace que tener una persona cobrando sea un costo que muchos negocios prefieren evitar. Incluso algunas tareas creativas básicas, como la redacción de textos simples o el diseño gráfico de plantillas, entran en la zona de riesgo frente a los algoritmos generativos.

Teleoperadores y atención al público image Trabajos en call-centers reducirían su oferta. Shutterstock Desde la vereda de Google, Gemini apunta a los roles transaccionales. Coincide en que los empleados de venta de tickets tienen los días contados. Suma a la lista a los teleoperadores básicos de atención al cliente, que son reemplazados por chatbots capaces de resolver dudas las 24 horas sin descanso. Los agentes de viajes tradicionales también figuran en rojo, desplazados por plataformas de reservas automáticas.