La PlayStation 4 se resiste a morir: tendrá lanzamientos y juegos nuevos luego de 14 años

A 14 años de su lanzamiento, la PS4 tendrá juegos nuevos en (como el próximo Megaman).

Cuando Sony lanzó la PlayStation 4( PS4) a fines de 2013, pocos imaginaban que su ciclo sería tan largo. Catorce años después, la consola no solo mantiene una comunidad activa: también suma un dato que la vuelve una anomalía en la industria. En 2027 recibirá un lanzamiento nuevo en simultáneo con plataformas de última generación como PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2. En paralelo, Sony ya tiene planes para empezar a desactivar funciones desde 2026, una señal clara de que la etapa final está en marcha, aunque todavía no se apaga la luz.

ps4c La plyaStation 4 tiene fecha de lanzamiento para nuevos juegos. Imagen extraída de la web Un récord de longevidad que supera a la PS2 El punto de quiebre llegó en The Game Awards 2025, cuando Capcom anunció el regreso de la saga con “Megaman Dual Override ”, un título de enfoque retro previsto para los próximos dos años y con versión confirmada para PS4. Ese solo detalle reubica a la consola de 2013 dentro de una conversación histórica: la PlayStation 2 se lanzó en 2000 y despidió su catálogo con “Pro Evolution Soccer 2014”, lo que marcó trece años completos de vida activa con juegos nuevos.

La PS4, en cambio, asegura al menos catorce años de lanzamientos para su biblioteca. No se trata solo de nostalgia: en tiempos de ciclos de hardware cada vez más veloces, la continuidad de la consola rompe la lógica habitual del recambio generacional. Y la explicación no está en la potencia, sino en el volumen.

Embed - Mega Man Dual Override - Reveal Trailer La base instalada, el verdadero “motor” de la PS4 La PlayStation 4 vendió más de 110 millones de unidades y, según los datos mencionados en esta hoja de ruta, supera las 117 millones en el mundo. Esa base instalada sostiene el interés de estudios third-party, desarrolladores independientes y editores medianos, incluso cuando PlayStation Studios ya volcó su esfuerzo principal hacia PS5 y plataformas futuras.

Por eso, el panorama 2026–2027 no se apoya en grandes exclusividades first-party, sino en una mezcla de AA, indies, remakes y reediciones, con propuestas de menor exigencia técnica. Megaman Dual Override, con su perfil de acción y plataformas, encaja en ese mapa: un juego que puede convivir con la nueva generación sin necesitar el salto técnico completo.