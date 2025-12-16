La inteligencia artificial revela las tres carreras menos recomendadas para 2026

En un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, muchos jóvenes se encuentran en la disyuntiva de qué estudiar. Con la llegada de la inteligencia artificial(IA) y los cambios en el mercado laboral, algunas carreras tradicionales han perdido relevancia o han quedado saturadas. A continuación, te contamos cuáles son las tres carreras que la IA no recomienda para los próximos años.

1. Administración de Empresas (perfil generalista) Aunque la administración de empresas sigue siendo una carrera popular, la IA advierte que los perfiles generalistas enfrentan una creciente competencia. La saturación de graduados y la automatización de tareas administrativas han impulsado la demanda de perfiles más especializados. La tendencia está apuntando hacia profesionales que combinen habilidades en finanzas, datos y tecnología. Aquellos sin una especialización en estas áreas podrían encontrar dificultades para destacarse en el mercado.

2. Abogacía tradicional (sin enfoque sobre tecnología o corporativo) La abogacía no desaparece, pero la IA señala que aquellos abogados que no se especializan en nichos específicos o que no incorporan el uso de tecnologías legales corren el riesgo de quedar atrás. Las tareas repetitivas, como la redacción de documentos o la búsqueda de jurisprudencia, ya son parcialmente asistidas por IA, lo que reduce la necesidad de abogados generalistas. La clave para los futuros abogados será adaptarse a las demandas de nichos especializados o enfocarse en el ámbito corporativo, donde la tecnología juega un rol fundamental.

OIP (9) Profesionales que no se actualicen podrían enfrentar mayores dificultades laborales. Archivo MDZ 3. Comunicación / Periodismo sin enfoque digital o analítico El periodismo tradicional y la comunicación sin un enfoque en el análisis digital o el uso de la inteligencia artificial también enfrentan un futuro incierto. La IA advierte que los profesionales que no incorporen herramientas como el SEO, el análisis de datos, la inteligencia artificial y la estrategia digital estarán en desventaja. Las habilidades analíticas y la capacidad para gestionar audiencias en línea son esenciales para mantenerse relevante en el mercado actual, y los periodistas que no se adapten a estas demandas podrían enfrentar salarios más bajos y menos oportunidades laborales.