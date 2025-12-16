La startup argentina que usa la inteligencia artificial para mapear las redes y prevenir delitos

La actividad que las personas dejan expuesta en redes sociales, foros y espacios digitales se convirtió en una fuente de información central para anticipar conductas violentas y detectar patrones de riesgo. En ese escenario, la llegada y ampliación de WeCheck AI en Argentina abre una nueva ventana para que gobiernos y organismos de seguridad incorporen estrategias de prevención basadas en inteligencia artificial.

La plataforma procesa grandes volúmenes de información pública disponible en internet y los transforma en reportes estructurados que permiten identificar señales de alerta vinculadas a expresiones de odio, exaltación de la violencia, amenazas directas, apoyo a organizaciones extremistas o comportamientos hostiles hacia determinados grupos. Todo el análisis se realiza únicamente sobre datos de acceso público.

Uno de los casos testigo que expone el potencial de esta tecnología es el de Elías Rodríguez, un ciudadano estadounidense acusado de asesinar a dos empleados de la Embajada de Israel en Estados Unidos. Su actividad online mostraba un patrón sostenido de mensajes agresivos, manifestaciones extremistas y respaldo explícito a organizaciones violentas. El informe elaborado por WeCheck AI detalló publicaciones con amenazas, lenguaje hostil y apoyo a acciones terroristas, además de vínculos con investigaciones mediáticas sobre hechos de violencia que elevaban el nivel de riesgo.

“El caso Rodríguez demuestra cómo la actividad digital puede revelar indicadores tempranos de comportamientos peligrosos”, afirma Matías Simone, CTO y cofundador de WeCheck AI. “La información estaba disponible públicamente, pero dispersa en decenas de plataformas. La IA permite unir esas piezas, clasificarlas y presentarlas de manera que organismos responsables puedan actuar de forma preventiva”.

La capacidad de analizar miles de publicaciones en cuestión de minutos posiciona a este tipo de herramientas como un recurso clave para áreas de seguridad, protección de infraestructura crítica y monitoreo de amenazas emergentes. En contextos donde la radicalización digital forma parte del camino hacia hechos violentos, la anticipación se vuelve un factor estratégico.

Otro episodio relevante surgió a partir de un chequeo solicitado por una empresa para evaluar la reputación digital de su personal. En ese proceso se detectó que una persona visitaba sitios vinculados a pedofilia, un hallazgo que resultó determinante tanto para la compañía como para la Justicia.

Desde la empresa subrayan que la plataforma respeta estrictamente los marcos legales internacionales de privacidad y protección de datos, como GDPR y FCRA, ya que trabaja exclusivamente con información pública. “No accedemos a información privada ni a cuentas cerradas. Lo que hacemos es ayudar a las instituciones a interpretar señales que ya existen, pero que son imposibles de procesar manualmente. La IA no reemplaza al criterio profesional, sino que lo potencia”, explicó Simone.

La expansión en Argentina y el respaldo de los datos

Diversos informes internacionales respaldan la relevancia de la huella digital en la prevención del delito. De acuerdo con datos del FBI, más del 50 por ciento de los casos de terrorismo en Estados Unidos presentaron rastros digitales previos al ataque. El Departamento de Justicia de ese país indicó que entre el 40 y el 60 por ciento de los atacantes violentos mostraron comportamientos online preocupantes antes de cometer el crimen, mientras que el Servicio Secreto señaló que el 70 por ciento de los autores de ataques de violencia masiva dejó señales digitales semanas o meses antes. A esto se suma que, según Polaris Project, el 80 por ciento del reclutamiento para trata de personas comienza en redes sociales y que más de la mitad de los grupos de crimen organizado utilizan estas plataformas para coordinar o captar integrantes, de acuerdo con EUROPOL.

Con su expansión en Argentina, WeCheck AI se proyecta como una herramienta que podría ser incorporada por gobiernos, municipios y organismos de seguridad para fortalecer el monitoreo preventivo, detectar procesos de radicalización digital, seguir amenazas públicas y evaluar riesgos en eventos masivos.

“Estamos ante una nueva etapa en la seguridad preventiva”, concluye Simone. “Los datos públicos pueden salvar vidas si se interpretan a tiempo. La IA permite hacerlo de manera ética, responsable y con un nivel de profundidad imposible de alcanzar de forma manual”.

En un contexto global donde la violencia y el extremismo encuentran eco en el mundo digital, el análisis de la huella online se perfila como una de las nuevas fronteras en la protección ciudadana y la prevención del delito.