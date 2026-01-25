El fin de una era en Apple: Siri se retira para dar paso al nuevo asistente "Campos"

Tras más de una década siendo la voz oficial de los dispositivos de la manzana, Siri se prepara para su despedida definitiva. Apple ha confirmado que, hacia finales de este año, su icónico asistente virtual será sustituido por "Campos", un revolucionario sistema de inteligencia artificial generativa. Este movimiento estratégico busca posicionar a la empresa californiana a la vanguardia del sector, dejando atrás las limitaciones técnicas que habían relegado a Siri frente a competidores más modernos y fluidos como ChatGPT.

Tim Cook-Siri - Interna 2 La alianza millonaria con Google que potencia a Siri Para garantizar un salto de calidad competitivo, Apple ha sellado una alianza sin precedentes con su mayor rival: Google. El motor de "Campos" utilizará los modelos de base de Apple (versión 11) optimizados con la infraestructura de Gemini. Esta unión permitirá que el nuevo asistente sea alojado en los potentes servidores de Google, ofreciendo una capacidad de procesamiento y un razonamiento lógico que la arquitectura original de Siri no podía alcanzar. El despliegue masivo de esta tecnología está previsto para septiembre, acompañando el lanzamiento del nuevo sistema operativo iOS 27.

