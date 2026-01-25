Plataformas|
El fin de una era en Apple: Siri se retira para dar paso al nuevo asistente "Campos"
Apple reemplazará a la mítica Siri por un chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado en una alianza histórica con Google.
Tras más de una década siendo la voz oficial de los dispositivos de la manzana, Siri se prepara para su despedida definitiva. Apple ha confirmado que, hacia finales de este año, su icónico asistente virtual será sustituido por "Campos", un revolucionario sistema de inteligencia artificial generativa. Este movimiento estratégico busca posicionar a la empresa californiana a la vanguardia del sector, dejando atrás las limitaciones técnicas que habían relegado a Siri frente a competidores más modernos y fluidos como ChatGPT.
La alianza millonaria con Google que potencia a Siri
Para garantizar un salto de calidad competitivo, Apple ha sellado una alianza sin precedentes con su mayor rival: Google. El motor de "Campos" utilizará los modelos de base de Apple (versión 11) optimizados con la infraestructura de Gemini. Esta unión permitirá que el nuevo asistente sea alojado en los potentes servidores de Google, ofreciendo una capacidad de procesamiento y un razonamiento lógico que la arquitectura original de Siri no podía alcanzar. El despliegue masivo de esta tecnología está previsto para septiembre, acompañando el lanzamiento del nuevo sistema operativo iOS 27.
Te Podría Interesar
Capacidades de "Campos": Más allá del asistente tradicional
A diferencia de la experiencia limitada que ofrecía Siri, el nuevo asistente "Campos" podrá interpretar el contexto de lo que el usuario ve en pantalla en tiempo real. Entre sus funciones más destacadas se encuentran la generación de imágenes, el análisis de archivos complejos, la programación inteligente de llamadas y la capacidad de modificar ajustes del sistema de forma autónoma. Aunque el comando de activación se mantendrá para facilitar la transición, la interacción será totalmente conversacional, eliminando las respuestas robóticas para dar lugar a una experiencia de usuario fluida, nativa y profundamente integrada en iPhone, iPad y Mac.