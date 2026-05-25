Steam vs Epic Games Store: cuál plataforma conviene más para comprar videojuegos en PC

En el mundo del gaming para PC hay una discusión que se repite cada vez con más fuerza: qué tienda digital conviene más para comprar videojuegos. La pelea tiene dos protagonistas claras: Valve Corporation con su histórica plataforma Steam y Epic Games Store , una tienda que en pocos años logró posicionarse como una de las principales alternativas del mercado.

Aunque ambas plataformas apuntan al mismo público , la experiencia que ofrecen tiene diferencias importantes en aspectos como interfaz, catálogo, precios y beneficios. Sin embargo, después de comparar cada uno de esos puntos, la conclusión parece mucho más equilibrada de lo que muchos usuarios imaginan.

Steam y Epic Games Store compiten con descuentos, catálogo amplio y beneficios exclusivos para jugadores de PC.

Uno de los puntos donde más se diferencian ambas tiendas es en la experiencia de uso. Steam tiene una interfaz cargada de funciones , con una enorme cantidad de apartados, recomendaciones, listas y configuraciones. Esa amplitud la convierte en una plataforma muy completa, aunque también puede resultar algo confusa para quienes recién empiezan en el gaming de PC .

Encontrar videojuegos , administrar la biblioteca o incluso descubrir ciertas funciones puede demandar algunos minutos extra. A cambio, ofrece una plataforma sólida y muy estable, con años de desarrollo detrás.

Epic Games Store, en cambio, apuesta por un diseño mucho más limpio y directo. La tienda, la biblioteca y el catálogo aparecen organizados de manera sencilla, lo que facilita la navegación incluso para usuarios sin demasiada experiencia. El proceso de compra también resulta más claro y rápido.

Por esa razón, en términos de interfaz y facilidad de uso, Epic Games Store aparece como una opción más amigable para principiantes.

Steam anunció tres nuevos videojuegos gratuitos Foto: STEAM Steam mantiene liderazgo por catálogo enorme, estabilidad histórica y múltiples herramientas integradas para jugadores exigentes. shutterstock

Catálogo, descargas y precios: una pelea cada vez más ajustada

En cantidad de videojuegos disponibles, Steam sigue dominando ampliamente. La plataforma de Valve tiene uno de los catálogos más grandes de la industria y continúa siendo la principal vidriera para miles de desarrolladores independientes y grandes estudios.

Sin embargo, Epic Games Store viene creciendo de manera acelerada gracias a una estrategia agresiva: cobra apenas un 12% de comisión a los desarrolladores, mientras que Steam ronda el 30% en promedio. Esa diferencia hace que muchos estudios vean con mejores ojos publicar sus títulos en Epic.

A largo plazo, eso podría modificar el panorama actual y ampliar todavía más el catálogo de Epic Games Store.

En cuanto a los tiempos de descarga, no hay grandes diferencias. Ambas plataformas ofrecen velocidades muy buenas y sistemas estables que permiten pausar o retomar descargas sin inconvenientes. En este apartado, el empate es total.

Donde sí aparece una ventaja interesante para Epic es en los precios y promociones. La tienda suele ofrecer descuentos agresivos y videojuegos gratuitos de manera frecuente. Uno de los casos más recordados fue cuando regaló Grand Theft Auto V durante una promoción especial.

Esto es posible porque Epic Games obtiene ingresos de otras fuentes, especialmente de títulos propios como Fortnite. Steam, en cambio, depende principalmente de la venta de videojuegos dentro de su plataforma.

epic game-artguru Epic Games Store apuesta por interfaz simple y ofertas agresivas para atraer nuevos usuarios constantemente hoy. Epic Games

La verdadera ganadora es la competencia

En políticas de devolución, las dos tiendas funcionan prácticamente igual. Tanto Steam como Epic Game Store permiten reembolsar un juego siempre que no hayan pasado más de 14 días desde la compra y el usuario no haya jugado más de dos horas.

También comparten sistemas de protección cuando un juego baja de precio poco después de haber sido comprado.

Los beneficios extra terminan dependiendo del tipo de usuario. Epic Game Store suele ofrecer contenido adicional, skins y juegos gratuitos para atraer nuevos jugadores. Steam, por su parte, mantiene ventajas en algunos métodos de pago físicos y en la amplitud de servicios integrados.

Por eso, más que elegir una única plataforma, la recomendación termina siendo aprovechar ambas. La competencia entre Steam y Epic Games Store beneficia directamente a los jugadores: más descuentos, promociones constantes y mejores condiciones de compra. En definitiva, no parece haber una única ganadora. La mejor opción será siempre la que tenga el juego más barato, la mejor oferta o el beneficio que más se adapte a cada usuario.