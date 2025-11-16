Qué es "764", el grupo neonazi que llegó a Argentina y opera desde Roblox induciendo a niños y adolescentes al suicidio

El enigmático número "764" apareció en las últimas semanas en una serie de amenazas de masacre dirigidas a la Universidad Católica Argentina (UCA) y a la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF), activando las alarmas de las divisiones antiterroristas de Argentina y la colaboración del FBI .

Según Infobae, el autor de las amenazas se identificó como "militante de la red 764". Una fuente del caso indicó que "no hay evidencia de la existencia del grupo en Argentina", pero creen que los autores "pueden estar tratando de sumar puntos para poder integrarla".

El "764" es un grupo satánico de extrema derecha fundado en 2020 por un adolescente estadounidense de 15 años, Bradley Cadenhead. El nombre provendría del código postal de su ciudad en Texas.

El FBI ha advertido que el grupo está integrado por "depredadores cibernéticos" que operan en plataformas como Discord, Roblox y Telegram.

Su método consiste en hacerse amigos de adolescentes vulnerables para luego coaccionarlos y manipularlos. Según el FBI y la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) de Reino Unido, el grupo convence a las víctimas de realizar actos sexuales, autolesionarse e incluso intentar suicidarse durante videollamadas en vivo, mientras sus miembros observan.

"Una de las cosas más inquietantes"

La red es descrita como una "secta neonazi satánica" que glorifica ataques como la masacre de Columbine e introduce a sus víctimas en ideologías extremas. "Buscan insensibilizar a los jóvenes ante la violencia", advirtió el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En el Reino Unido, al menos cuatro adolescentes fueron arrestados en relación con el grupo. Uno de ellos, Cameron Finnigan, de 18 años, fue condenado a seis años de prisión. En los chats, Finnigan se jactaba de sus intentos "para lograr que los niños se hagan daño a sí mismos". En su dormitorio, la policía encontró pentagramas y esvásticas.

El subdirector del FBI, David Scott, afirmó: "Vemos muchas cosas malas, pero esta es una de las cosas más inquietantes que estamos viendo".

El calvario de una madre: "Vi morir a mi madre de cáncer y no fue tan duro"

Una madre británica, bajo el nombre ficticio de Christina, relató al Equipo de investigaciones del sureste de Inglaterra de la BBC el calvario que vivió cuando su hija de 14 años fue captada por el grupo.

"Vi a mi madre cuando la diagnosticaron con cáncer de mama en etapa cuatro (...) y eso no fue tan duro comparado con ver cómo se deterioraba mi hija", afirmó. "Se deterioró más rápido y peor que ver a alguien prácticamente muriendo de cáncer".

Christina contó que la adolescente dejó de dormir y comer. "Como madre, me sentí sola. Tenía miedo, me sentí impotente y desesperanzada". La madre relató que era imposible liberar a su hija del control mental del grupo: "Le insistía: 'Bloquéalos', pero yo no podía ver el nivel de influencia en el que estaba ni el miedo que tenía".