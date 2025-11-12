Sony prepara una PS5 más barata para competir con Nintendo, pero hay un detalle clave

Sony planea una PS5 de 330 dólares para recuperar terreno frente a Nintendo, con mejoras de precio y estrategia, aunque con una limitación importante.

Sony prepara una versión más económica de la PlayStation 5 (PS5) con el objetivo de recuperar presencia en el competitivo mercado japonés, dominado por Nintendo desde el lanzamiento del Switch en 2017. Según filtraciones en Reddit, la compañía estaría lista para anunciar un nuevo modelo con un precio aproximado de 330 dólares, una diferencia notable respecto a los 500 dólares del modelo estándar actual.

El movimiento busca atraer a los jugadores que, en los últimos años, migraron hacia la propuesta híbrida de Nintendo. La nueva PS5 mantendría el diseño estilizado de la generación actual, pero ofrecería un enfoque más accesible, ideal para quienes priorizan el rendimiento y la conectividad digital por encima del soporte físico.

ps5 Sony prepara una versión más económica de la PlayStation 5 (PS5). shutterstock Un modelo digital con recortes inteligentes De acuerdo con las filtraciones, el nuevo modelo de PS5 sería totalmente digital, sin lector de disco, lo que reduce los costos de fabricación. Además, vendría con un SSD rápido y mantendría el soporte para los títulos más recientes del ecosistema PlayStation.

Se trataría del primer recorte de precio relevante de esta generación, una señal de que Sony busca reposicionar la PS5 frente a la inminente llegada de Switch 2, que también ofrecerá una versión económica en su país de origen.

Nintendo Switch 2-Argentina - Interna 2 Sony prepara una versión más económica de la PlayStation 5 (PS5) con el objetivo de recuperar presencia en el competitivo mercado japonés, dominado por Nintendo. Nintendo, el rival a vencer y el límite de la propuesta La estrategia de Sony sigue un patrón similar al de Nintendo, que ajustó sus precios según región para mantener la competitividad. En Japón, el Switch 2 básico cuesta 330 dólares, mientras que en Estados Unidos asciende a 450, una diferencia que explica parte de su éxito sostenido.