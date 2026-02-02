Los 4 juegos de PlayStation Plus de este mes y la polémica por uno

Los rumores se cumplieron: Sony confirmó que en febrero la rotación de títulos de su servicio incluirá cuatro juegos, una excepción en un programa que suele entregar tres. La movida vuelve a posicionar a PlayStation Plus como un “atajo” para agrandar la biblioteca digital sin pasar por caja juego por juego, aunque esta vez la selección de PlayStation llega con un detalle que ya enciende debate: uno de los títulos más ruidosos del mes arrastra una recepción muy dividida entre los usuarios.

El sistema, como conocen los jugadores de PS4 y PS5 , se organiza en tres planes ( Essential, Extra y Premium), pero la alineación mensual forma parte del paquete base y también se replica en los niveles superiores. La clave es reclamar los juegos dentro del período: quedan asociados a la cuenta y se pueden conservar mientras la membresía esté activa.

La lista de febrero en PlayStation Plus mezcla géneros y públicos , con un juego deportivo, una aventura de supervivencia, un indie de acción y un simulador de combate aéreo:

Todos estarán disponibles del 3 de febrero al 2 de marzo de 2026, según la comunicación oficial. Y un recordatorio útil: los juegos de enero —Core Keeper, Disney Epic Mickey: Rebrushed y Need for Speed Unbound— siguen reclamables, pero salen de la rotación al cierre del 2 de febrero.

El título con la mayor atención en este mes de PlayStation es Undisputed, un simulador de boxeo con figuras reales como Saul "Canelo" Alvarez y una plantilla amplia de peleadores. La promesa está clara: presentación realista y un combate más técnico que arcade. El problema es que la conversación alrededor del juego viene cargada: en Metacritic muestra 4,8 de puntuación promedio por parte de usuarios (calificación “desfavorable”), un número que suele funcionar como alarma para los indecisos.

ULTROS explora metatemas como la salud mental, la vida, la muerte y los ciclos del karma

En ese marco, su llegada al servicio de Sony puede leerse de dos maneras: como una oportunidad para probarlo “sin culpa” y sacar conclusiones propias, o como una elección que no entusiasma a quienes esperaban un estreno más unánime.

Ace Combat, Ultros y Subnautica: variedad con identidad

El contrapeso lo pone Ace Combat 7, un nombre con peso propio para fans de la acción aérea: campaña narrativa, dogfights intensos y una puesta en escena que hizo escuela en la saga. Tras su lanzamiento en 2019, acumuló buena recepción crítica y se instaló como una de las entregas más queridas de la franquicia de Bandai Namco.

En el lado indie, Ultros propone un metroidvania de ciencia ficción con estética psicodélica y una premisa extraña —una nave colosal, “El Sarcófago”, y una presencia amenazante—, desarrollado por Hadoque y publicado por Kepler Interactive.

El juego más esperado: Subnautica Bajo Cero

Subnautica: Bajo Cero

Por último, Subnautica: Below Zero vuelve al ADN de supervivencia y exploración, pero con un mundo acuático más hostil: fabricar herramientas, recolectar recursos y adaptarse a un entorno que no perdona distracciones.