¡Gratis para PS5! PlayStation Store sorprende a los jugadores con un título destacado

Los jugadores de PS5 tienen una excelente noticia para este fin de semana: PlayStation Store está regalando un título recién llegado a la consola, que recibió elogios por su propuesta entretenida y desafiante. Artifact Seekers, un juego que debutó en Steam con reseñas muy positivas, ahora está disponible gratis para los usuarios de PS5. Este título, que pone a prueba las habilidades de observación y resolución de acertijos, promete horas de diversión y emoción para los jugadores que buscan un desafío en su colección de juegos.

PS STORE Objetos ocultos competitivo: acertijos, minijuegos y ranking; se descarga free-to-play, con microtransacciones opcionales. PlayStation Store Artifact Seekers: un juego de objetos ocultos con un toque competitivo Desarrollado por FIVE-BN GAMES, Artifact Seekers fue lanzado en agosto del año pasado en Steam, donde rápidamente ganó popularidad gracias a su jugabilidad simple pero adictiva. Los jugadores deben explorar escenarios detallados para encontrar objetos ocultos, resolviendo acertijos y superando desafíos en el camino. La mecánica principal se centra en el género de objetos ocultos, lo que exige una observación cuidadosa y atención al detalle.

Lo interesante de Artifact Seekers es su componente competitivo. Ambientado en un programa de televisión ficticio, los jugadores deben superar varios episodios y desafíos, ganando estrellas y acumulando puntos para destacar frente a otros concursantes. A medida que avanzan, los jugadores pueden enfrentarse a más misiones complejas y minijuegos que desafían su precisión y habilidades de observación. La competencia se vuelve cada vez más intensa a medida que suben en el ranking, lo que le da un toque extra de motivación a quienes buscan superar sus propios récords y los de otros jugadores.

Embed - Artifact Seekers Season 1 Game Trailer Consigue Artifact Seekers gratis en PS5 Para los usuarios de PS5, conseguir Artifact Seekers es muy sencillo. El juego está disponible en la PlayStation Store de forma gratuita, gracias a que se lanzó como una experiencia free-to-play, con microtransacciones opcionales. Estas microtransacciones permiten a los jugadores comprar monedas dentro del juego para progresar más rápidamente, pero no son necesarias para disfrutar del título ni para avanzar en la mayoría de las misiones.

Para obtenerlo sin costo, solo debes ir a la página de Artifact Seekers en la PlayStation Store, hacer clic en el botón de “Agregar a la biblioteca” y tendrás el juego en tu colección para disfrutar cuando quieras. Aunque el juego ha sido lanzado como free-to-play, se recomienda no apresurarse a conseguirlo, ya que la promoción de gratis por tiempo limitado ofrece una oportunidad única para probarlo sin ningún costo.