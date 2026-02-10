Día del Internet Seguro: Meta lanza nuevas herramientas de seguridad en Instagram para menores

En el marco del Día del Internet Seguro, la empresa Meta activó funciones automáticas y herramientas de supervisión para mejorar la seguridad en Instagram.

Para conmemorar una nueva edición del Día del Internet Seguro, el ecosistema de Meta activó medidas para cuidar a los más jóvenes. Estas funciones buscan garantizar la seguridad en Instagram mediante restricciones automáticas que limitan el contacto con desconocidos y filtran el contenido sensible que aparece en el inicio de los perfiles.

Desde hace más de diez años, la firma desarrolló más de 50 recursos para proteger a los adolescentes y sus familias. A principios de 2025, la compañía lanzó las "Cuentas de adolescentes" en América Latina. Esta configuración se aplica sola para los usuarios de entre 13 y 17 años. El sistema manda avisos para cerrar la aplicación cuando pasan los 60 minutos de uso y bloquea los mensajes de personas que el menor no sigue.

Cuentas de adolescentes y control parental de Meta en la región Si los padres quieren tener un manejo más fino de lo que hacen sus hijos en la plataforma de Meta, pueden activar la Supervisión Parental. Esta herramienta deja ver con quién chatean los chicos, poner límites de tiempo específicos para cada día y consultar la lista de seguidores. Para configurar esta opción, ambos tienen que estar de acuerdo y aceptar la invitación desde el menú de configuración.

El proceso es bastante directo. Hay que entrar al menú de las tres líneas, buscar la opción de "Supervisión de cuentas de adolescente" y mandar la invitación al perfil del hijo. Una vez que el menor acepta, los datos de actividad quedan visibles para el adulto responsable. La idea es que los padres acompañen el uso de la red social sin invadir la privacidad total, pero manteniendo un ojo en los posibles riesgos.

Herramientas para una Navegación segura y prevención de riesgos Otra función fundamental que Meta destaca es "Take It Down". Se trata de un servicio gratuito que sirve para frenar la difusión de imágenes o videos íntimos de menores de 18 años. El sistema funciona mediante una huella digital única llamada "valor hash". Este código permite que las plataformas detecten el contenido prohibido y lo borren de forma automática antes de que se viralice