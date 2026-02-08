Chile vuelve a tentar con la PlayStation 5 Pro Digital: cuánto se ahorra y qué ofrece esta consola

Con el verano encima, para muchos argentinos volver a mirar hacia el otro lado de la cordillera ya es casi un ritual. No se trata solo de indumentaria o pequeños electrodomésticos: en el radar de compras reaparece una vedette tecnológica con nombre propio, la PS5 Pro Digital , el modelo más nuevo dentro de la familia PlayStation .

Con un dólar inestable en Argentina , la diferencia de precios con Chile vuelve a encender la calculadora y reactiva la pregunta de cada temporada: ¿conviene cruzar para comprarla?

Más allá del gaming, la consola también se presenta como un centro de entretenimiento doméstico. Con conexión Wi-Fi, permite acceder a plataformas como Netflix o YouTube, y el ecosistema PS5 sostiene la experiencia de esta generación para quienes buscan jugar, pero también sumar un “hub” multimedia al living.

La PlayStation 5 Pro Digital apunta a quienes quieren la versión más potente posible de los juegos actuales. En el centro de su propuesta aparece un rendimiento gráfico mejorado, con trazado de rayos avanzado, mayor nitidez en televisores 4K y la posibilidad de ejecutar títulos compatibles a 60 fps o incluso hasta 120 fps, con resolución 4K optimizada mediante PSSR.

El almacenamiento es otro punto fuerte: llega con 2 TB de SSD, pensados para tener varios juegos instalados en simultáneo sin estar borrando y descargando todo el tiempo. A esto se suma la arquitectura de E/S integrada, que sostiene tiempos de carga rápidos y transiciones casi instantáneas entre escenas.

Este modelo es totalmente digital. No incluye lectora de discos, por lo que los juegos se compran y descargan desde PlayStation Store al iniciar sesión en PlayStation Network. Quien quiera usar discos de PS5 o PS4, o reproducir películas en Blu-ray y 4K Ultra HD Blu-ray, puede sumar una unidad compatible que se vende por separado.

En el apartado técnico, la consola incorpora VRR para reducir cortes y “tearing”, soporte de 120 Hz en pantallas 4K y compatibilidad con 8K vía HDMI 2.1 en títulos que lo permitan. También mejora la experiencia con juegos de PS4: es retrocompatible con más de 8.500 títulos e incluye Game Boost para lograr fotogramas más fluidos y, en algunos casos, una calidad de imagen optimizada.

La inmersión mantiene el ADN de la generación PS5, con HDR, Tempest 3D AudioTech y las funciones del DualSense, como la respuesta háptica y los gatillos adaptativos. Como extra, la consola incluye ASTRO’s Playroom, el juego que funciona como carta de presentación de estas tecnologías.

Chile vs. Argentina: números que vuelven a tentar

La comparación de precios es el corazón de la discusión. Tomando como referencia enero de 2026, en Chile la PS5 Pro Digital figura en Ripley a $769.990 pesos chilenos con tarjeta de la tienda. En Argentina, el mismo modelo se ofrece en Mercado Libre a $1.999.990 pesos argentinos.

Para hacer la cuenta de forma ordenada, el ejercicio es doble. Con un dólar en Chile cercano a $861,04 pesos chilenos, esos $769.990 pesos chilenos equivalen a unos US$ 894,25. Luego, usando una cotización de $1.470 pesos por dólar, el valor convertido ronda los $1.314.547 pesos argentinos.

La diferencia frente al precio local es clara: una brecha aproximada de $685.443 pesos argentinos a favor de Chile. Son cifras sensibles al tipo de cambio y a promociones puntuales, pero sirven para dimensionar por qué la consola vuelve a estar en la lista de compras de verano.

Antes de cruzar: franquicia, garantía y promos

El precio no es el único factor a evaluar. La franquicia aduanera al regresar a Argentina puede achicar la ventaja si el valor supera el monto permitido sin impuestos y se aplica un recargo sobre el excedente. La garantía también pesa: suele ser más simple resolver cambios o reparaciones cuando el producto se compró en el país donde se usa, aunque las grandes cadenas chilenas y la marca manejan políticas claras de cobertura.

Por último, el retail chileno suele activar descuentos temporales, cuotas y beneficios bancarios. Para quien planifica el viaje, esas promociones pueden mejorar todavía más la ecuación, siempre que los números se hagan completos antes de decidir la compra.