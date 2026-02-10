Starlink MINI X: el nuevo kit de internet satelital llega hoy a Cetrogar

Argentina es el primer país en recibir el Starlink MINI X con router integrado. El equipo ya está disponible en Cetrogar.

El nuevo Starlink MINI X permite una conexión rápida en cualquier punto del mapa gracias a su diseño todo en uno.

La cadena de electrodomésticos Cetrogar anunció el lanzamiento exclusivo en el país del nuevo Starlink MINI X, un equipo de conexión ultraportátil que simplifica el acceso a la red. Este kit Starlink marca una evolución técnica importante, ya que es el primero en integrar un router inalámbrico dentro de su estructura compacta.

A partir de hoy, 10 de febrero, el dispositivo se puede conseguir tanto en las sucursales físicas como en la plataforma online de Cetrogar. El costo de lanzamiento se fijó en $299.999 y existe la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés, algo que ayuda a que el gasto no sea tan pesado de golpe.

Innovación en internet satelital con router integrado Hasta este momento, las versiones anteriores del sistema requerían varias piezas y cables extra para que la señal llegara a los dispositivos de la casa. El cambio que propone esta nueva versión es directo: al traer el router ya incorporado en el mismo chasis, la instalación se vuelve mucho más veloz. Está pensado para quienes viven en zonas rurales o lugares de difícil acceso donde la fibra óptica todavía no asoma ni por asomo.

Starlink El diseño del equipo Starlink integra el router inalámbrico en la misma unidad, facilitando el uso en zonas rurales o durante viajes. Starlink Juan Manuel Almeida, Gerente Nacional de Marketing de la firma, comentó que ser elegidos para este debut mundial muestra la confianza en su modelo de trabajo:

"Este lanzamiento representa un paso clave para seguir acercando la mejor tecnología a las familias del país. Que Argentina sea el primer mercado pone de manifiesto nuestro acompañamiento a las personas", aseguró el directivo durante el anuncio oficial.