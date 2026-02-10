Starlink MINI X: el nuevo kit de internet satelital llega hoy a Cetrogar
Argentina es el primer país en recibir el Starlink MINI X con router integrado. El equipo ya está disponible en Cetrogar.
La cadena de electrodomésticos Cetrogar anunció el lanzamiento exclusivo en el país del nuevo Starlink MINI X, un equipo de conexión ultraportátil que simplifica el acceso a la red. Este kit Starlink marca una evolución técnica importante, ya que es el primero en integrar un router inalámbrico dentro de su estructura compacta.
A partir de hoy, 10 de febrero, el dispositivo se puede conseguir tanto en las sucursales físicas como en la plataforma online de Cetrogar. El costo de lanzamiento se fijó en $299.999 y existe la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés, algo que ayuda a que el gasto no sea tan pesado de golpe.
Innovación en internet satelital con router integrado
Hasta este momento, las versiones anteriores del sistema requerían varias piezas y cables extra para que la señal llegara a los dispositivos de la casa. El cambio que propone esta nueva versión es directo: al traer el router ya incorporado en el mismo chasis, la instalación se vuelve mucho más veloz. Está pensado para quienes viven en zonas rurales o lugares de difícil acceso donde la fibra óptica todavía no asoma ni por asomo.
Juan Manuel Almeida, Gerente Nacional de Marketing de la firma, comentó que ser elegidos para este debut mundial muestra la confianza en su modelo de trabajo:
Disponibilidad en Cetrogar para todo el país
La portabilidad es el fuerte de este equipo. Al ser una pieza pequeña y liviana, se puede trasladar con facilidad en una mochila, lo que rinde muy bien para quienes viajan o necesitan conectividad en movimiento constante. El kit de Starlink busca ofrecer alta velocidad y una latencia baja, dos puntos críticos para que las videollamadas o las clases virtuales funcionen sin cortes molestos en el medio del campo o la montaña.
La venta arranca hoy en toda la red comercial de la cadena. Con esta estrategia, la empresa busca dar una respuesta concreta a la demanda de conectividad en puntos remotos del territorio nacional. No hace falta ser un experto en sistemas para ponerlo a andar: se enchufa, se apunta al cielo mediante la aplicación oficial y el sistema ya queda operativo. Es una solución práctica que llega para ocupar un espacio que estaba vacío en el mercado local.